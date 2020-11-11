Костусев на ОНТ: прежде чем обсуждать новую Конституцию, нужно добиться соблюдения действующей

Прежде чем обсуждать возможное внесение изменений в Конституцию, нужно добиться соблюдения ее действующей редакции. Такое мнение высказал председатель Партии БНФ Григорий Костусев в программе «ОбъективНо», вышедшей вечером 11 ноября на телеканале ОНТ.



Григорий Костусев. Фото: Радыё Свабода.

«На наш взгляд, действующая Конституция Беларуси поставлена с ног на голову. Давайте мы сначала сделаем все, чтобы начала работать действующая Конституция», — заявил политик.

По его мнению, не выполняются гарантированные Основным законом права: на мирные собрания, свободу слова и возможность белорусских граждан беспрепятственно покидать территорию страны и возвращаться.

Костусев сообщил, что еще в августе, после начала массовых протестов в стране, активисты партии обращались в Гродно, Витебске и Могилеве к местным властям с предложением создать переговорные площадки, однако в итоге пострадали из-за своей инициативы. «В Гродно мой заместитель Вадим Саранчуков за это попал под репрессии: отсидел определенный срок административного ареста, — отметил глава партии. — До сегодняшнего дня наш активист, член сойма Партии БНФ Витольд Ашурок из Лиды сидит в тюрьме».

Политик напомнил, что Партия БНФ, как и другие демократические силы, требует от властей прекращения насилия по отношению к мирным протестующим, освобождения политзаключенных и назначения новых честных выборов президента.