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Костусев на ОНТ: прежде чем обсуждать новую Конституцию, нужно добиться соблюдения действующей

12.11.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прежде чем обсуждать возможное внесение изменений в Конституцию, нужно добиться соблюдения ее действующей редакции. Такое мнение высказал председатель Партии БНФ Григорий Костусев в программе «ОбъективНо», вышедшей вечером 11 ноября на телеканале ОНТ.

Костусев на ОНТ: прежде чем обсуждать новую Конституцию, нужно добиться соблюдения действующей
Григорий Костусев. Фото: Радыё Свабода.

«На наш взгляд, действующая Конституция Беларуси поставлена с ног на голову. Давайте мы сначала сделаем все, чтобы начала работать действующая Конституция», — заявил политик.

По его мнению, не выполняются гарантированные Основным законом права: на мирные собрания, свободу слова и возможность белорусских граждан беспрепятственно покидать территорию страны и возвращаться.

Костусев сообщил, что еще в августе, после начала массовых протестов в стране, активисты партии обращались в Гродно, Витебске и Могилеве к местным властям с предложением создать переговорные площадки, однако в итоге пострадали из-за своей инициативы. «В Гродно мой заместитель Вадим Саранчуков за это попал под репрессии: отсидел определенный срок административного ареста, — отметил глава партии. — До сегодняшнего дня наш активист, член сойма Партии БНФ Витольд Ашурок из Лиды сидит в тюрьме».

Политик напомнил, что Партия БНФ, как и другие демократические силы, требует от властей прекращения насилия по отношению к мирным протестующим, освобождения политзаключенных и назначения новых честных выборов президента.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Прежде чем обсуждать возможное внесение изменений в Конституцию, нужно добиться соблюдения ее действующей редакции. Такое мнение высказал председатель Партии...
 
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