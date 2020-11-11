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В Бресте школьница с игрушечным пистолетом уводила детей в парк, где укладывала на землю и некоторых била
Источник материала: Навiны
В начале ноября четверо жителей Бреста сообщили в милицию о совершении противоправных действий в отношении их малолетних детей.
Как
Вечером 10 ноября на улице Орловской сотрудники милиции в ходе оперативно-поисковых мероприятий задержали 11-летнюю девочку, когда она вела в парк очередного ребенка. Для его устрашения она использовала игрушечный пистолет.
По словам школьницы, она не хотела навредить потерпевшим и нападала на них ради хайпа (выходки должны были лечь в основу пранк-роликов о запугивании детей и увеличить количество подписчиков брестчанки в социальной сети). Однако знакомый школьницы отказался от роли оператора.
Шестиклассница воспитывается в неполной семье и периодически конфликтует с мамой.
В отношении матери школьницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа.
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В Бресте школьница с игрушечным пистолетом уводила детей в парк, где укладывала на землю и некоторых била
В начале ноября четверо жителей Бреста сообщили в милицию о совершении противоправных действий в отношении их малолетних детей.
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