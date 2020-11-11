На МКАД после ДТП загорелись два автомобиля. Пострадала девушка

ДТП с участием двух автомобилей случилось вечером 11 ноября на Минской кольцевой автодороге.





Как сообщает ГАИ Минска, на внешнем кольце в районе съезда на улицу Казинца водитель «Шкоды» совершил наезд на остановившийся автомобиль «ВАЗ». После столкновения оба автомобиля загорелись.

В ДТП пострадала пассажир «Шкоды» — девушка 2001 г.р., которая была доставлена в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и МЧС.