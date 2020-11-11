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На МКАД после ДТП загорелись два автомобиля. Пострадала девушка
Источник материала: Навiны
ДТП с участием двух автомобилей случилось вечером 11 ноября на Минской кольцевой автодороге.
Как сообщает ГАИ Минска, на внешнем кольце в районе съезда на улицу Казинца водитель «Шкоды» совершил наезд на остановившийся автомобиль «ВАЗ». После столкновения оба автомобиля загорелись.
В ДТП пострадала пассажир «Шкоды» — девушка 2001 г.р., которая была доставлена в больницу.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ и МЧС.
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ДТП с участием двух автомобилей случилось вечером 11 ноября на Минской кольцевой автодороге.
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