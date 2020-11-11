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На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

12.11.2020 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об аварии на Минской кольцевой дороге сообщают наши читатели. Все произошло на внешнем кольце неподалеку от пересечения с ул. Ландера. У ДТП серьезные последствия. Известно о двух машинах, которые охватило пламя. В итоге обе они были практически полностью уничтожены огнем.

В нашем распоряжении оказалось видео момента ДТП, его прислал наш читатель, зарегистрированный под ником "Не Про То".

Последствиями стали ограничение движения на участке МКАД и пламя, которое было видно издалека.

На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

На место выбыли машины скорой помощи и МЧС. Оперативно пожар был потушен.

На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

Очевидцы утверждают, что огонь распространился именно после удара. «У „Жигулей“, ехавших спереди, колесо оторвало, — рассказал минчанин Евгений. — Водитель довольно резко остановился. После этого в эту машину врезалась Skoda. Далее занялось пламя. В машинах были молодые ребята 20—25 лет. Все успели покинуть автомобили. Известно, что спасти из горевших машин удалось немного: рюкзак, пакет и плюшевую акулу. Насколько мне известно, серьезно пострадавших нет».

На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

В Минской ГАИ распространили официальную предварительную версию происшествия: «Водитель Skoda двигался по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе для движения и в районе съезда на ул. Казинца совершил наезд на остановившийся ВАЗ. В результате произошло возгорание обоих автомобилей. В ДТП пострадала пассажир Skoda — девушка 2001 г. р. Она была доставлена в медицинское учреждение».

На МКАД в результате столкновения сгорели две легковушки. Момент ДТП попал на видео

 
 
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Об аварии на Минской кольцевой дороге сообщают наши читатели. Все произошло на внешнем кольце неподалеку от пересечения с ул. Ландера. У ДТП серьезные последствия....
 
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