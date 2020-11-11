«Только усиление давления»: первые детали новой тактики протестов, о которой объявила Тихановская

Источник материала: KYKY

Сегодня KYKY писал : Светлана Тихановская анонсировала смену тактики сопротивления режиму Лукашенко, но воздержалась от каких-либо подробностей, пообещав, что обо всем расскажет позднее. А советник Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка в интервью «Свободе» уточнил , какие изменения грядут:

«Есть две основные движущие силы протестов — это уличный протест и это забастовочное движение. Основное — это улица. Улица в воскресенье — это массовый марш, он имеет терапевтическое значение, многие люди ходят на воскресные марши, чтобы подкрепиться энергией от других людей. Если люди не могут собраться вместе, этого прилива позитива не происходит. И наступает депрессия от серости, от ОМОНа, от арестов. В последние недели мы наблюдаем новую тактику властей, они не дают людям собраться вместе.

Экономический прессинг, давление — это вторая движущая сила протеста. Была попытка провести забастовки сразу после выборов, и вторая попытка — это ультиматум Тихоновской 26 октября. Забастовки возникают, но власти их очень жестко подавляют.

Теперь нужно найти разумный баланс между улицей и экономическим протестом, который парализует систему. Также важно наносить удары в рамках кампании шейминга — это составление «Черной книги» режима, выявление омоновцев и чиновников, которые принимают участие в преступлениях. Эти тактики позволяют ослабить и разъединить лукашенковские силы.

Не идет [речи] об отмене воскресных маршей и основных акций. Но сейчас по разным причинам приостанавливаются женские марши, которые проводились по субботам. Теперь по субботам будут другие формы акций, такие как цепи солидарности во дворах и на районах. А воскресные марши продолжатся, хотя будет меняться время и место маршей.

Некоторые считают, что марш в последнее воскресенье — это было большое поражение. Но это не было поражением. Тысяча задержанных свидетельствует о масштабах акции. Было в ней участников 30 или 100 тысяч, мы не можем сказать, но необходимость для властей задерживать много людей свидетельствует о том, что акция была очень крупная.

Поэтому никто не собирается говорить, что мы проиграли в минувшее воскресенье и нужно эти акции прекращать. Светлана об этом не говорила. <...> Смена тактики может быть только в усилении давления, в придании новых элементов борьбы.

Светлана сама акции не проводит. Их проводят телеграм-каналы, общественные организации, дворовые чаты, которые координируются между собой. Светлана только поддерживает эти акции. Она не управляет и не управляла ими. В ближайшие дни будет объявлен новый план борьбы, план на ближайшие недели.

Лукашенко пытается накинуть свои сценарии, отвлечь внимание от главного — от новых выборов. Здесь позиция однозначная: круглый стол Воскресенского — бойкотировать, так как это цирк и имитация, Всебеларуское народное собрание — игнорировать, так как процедура его формирования непрозрачна. Нужно проводить свое Всебеларуское собрание, так как людям, которые сейчас захватили власть, доверия нет. Конституционная реформа может быть только после выборов или одновременно с выборами.

Это три консенсусные позиции, которые разделяют все демократические силы. Сейчас власть намного слабее, чем была, она не контролирует политическую повестку дня.

Пока неизвестно, когда Лукашенко собирается проводить свое собрание. Если это февраль 2021 года, то февраля никто ждать не будет. Наша стратегия — добиться уступок от Лукашенко в этом году, чтобы в этом году добиться новых выборов, определения их даты.

На это направлены наши усилия в Беларуси и за ее пределами. Страной сейчас управляет улица, правит народ. Если Лукашенко в своем дворце будет проводить свой «междусобойчик», люди будут проводить свои настоящие народные собрания».