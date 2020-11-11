Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна до полуночи

Источник материала: АФН

Участники акции протеста в Ереване дали премьер-министру Николу Пашиняну время до полуночи, чтобы добровольно уйти в отставку, передает News.am. Уличные акции начались ночью 10 ноября, когда Пашинян объявил о соглашении с Азербайджаном и Россией об окончании боев в Карабахе.

«Либо премьер-министр в течение сегодняшнего дня должен подготовить текст о своей отставке и уйти, либо Национальное собрание в ближайшие часы созовет внеочередное заседание, на котором будет решен вопрос отставки главы правительства», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, передает РБК.

Правительство Армении не позволит оппозиции захватить власть, обещал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян. «Мы не позволим преступным элементам захватить власть и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь», — написал он в Facebook.

С полудня 11 ноября в Ереване продолжается митинг у здания парламента. Его инициаторами выступили 17 политических партий, демонстранты требуют отставки премьер-министра Пашиняна.

Акции протеста начались после соглашения о будущем Карабаха между Арменией, Россией и Азербайджаном. Согласно договоренностям, боевые действия в регионе прекращаются с полуночи 10 ноября, а стороны останавливаются на занимаемых позициях. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении», указав, что Баку получил мир на выгодных условиях. Пашинян отметил, что у Армении не было иного выхода. По его словам, на перемирии настояла армия, а для дальнейшей мобилизации не было резервов.