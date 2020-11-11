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Украина заявила о готовности обучать белорусов в своих вузах

12.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Граждане Беларуси, желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний.

«Гражданам Республики Беларусь для въезда в Украину с целью обучения не требуется приглашение учреждения высшего образования или виза», - говорится в сообщении Министерства образования Украины.

Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.

«Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине», - отмечается в сообщении.

 
 
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Граждане Беларуси, желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра,...
 
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