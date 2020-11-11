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Латушко: Переговоры невозможны, когда в стране происходят преступления против человечности

12.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Латушко, экс-министр культуры Республики Беларусь, член президиума Координационного совета, выступил с заявлением, где осудил публичные «ток-шоу» граждан и сказал, что они не являются инструментом разрешения политического кризиса в Беларуси.

Латушко: Переговоры невозможны, когда в стране происходят преступления против человечности
“Общественный диалог по разрешению кризиса не может иметь место, если в нем не участвуют претендент на пост президента Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям и находящиеся под арестом. В случае, если кто-то из арестантов будет присоединен к данному бутафорскому круглому столу, это будет являться свидетельством морального и физического давления, оказываемого властью на заложников”, – заявил Павел Латушко.

Незаконные аресты, пытки в тюрьмах нельзя назвать иначе, кроме как захватом заложников для мести и шантажа. Ни о каких встречных шагах со стороны власти нельзя говорить, пока имеют место такие события. Свидетельства Лилии Власовой, Елены Левченко, Змитера Дашкевича и тысяч других репрессированных об условиях нахождения в тюрьмах ужасают всех здравомыслящих людей, отметил Латушко.

Вести диалог в ситуации, когда человек, который должен быть гарантом Конституции, ее ежедневно нарушает, равно как и другие органы власти, невозможно. Переговоры невозможны, когда в стране происходят преступления против человечности, дискредитированы институты власти, разрушена независимая судебная система и подавлен институт адвокатов.

То, что инициирует сейчас власть, – это еще одна попытка сменить акценты и обмануть общество, избежав ответственности. Любые переговоры в данной ситуации – это не разговор на равных, это разговор с теми, кто шантажирует демократическое общество Беларуси заложниками, заключил Павел Латушко.
 
 
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Павел Латушко, экс-министр культуры Республики Беларусь, член президиума Координационного совета, выступил с заявлением, где осудил публичные «ток-шоу» граждан и...
 
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