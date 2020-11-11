Россия создает военно-морскую базу в Судане. Это на Красном море

пишет newsru.com Соответствующий проект соглашения между Россией и Суданом уже одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поручил представить предложение о подписании соглашения президенту. Это постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации,newsru.com









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Сейчас у России уже есть один пункт материально-технического обеспечения на Средиземном море в сирийском Тартусе. Появление аналогичной базы в Красном море "заметно усилит позиции РФ в регионе", считают специалисты по геополитике. По их мнению, база "может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе".



