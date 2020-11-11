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Супермаркет в стиле GTA: пришел за продуктами, а оказался в игре – видео

12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Теперь окунуться в мир популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) можно, что называется, не отходя от кассы. Попасть в виртуальность можно в новом магазине сети "Сильпо" в украинском Львове. Его оформление сделано с использованием узнаваемых оттенков и шрифта игры, в котором выполнены вывески с названиями отделов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Супермаркет в стиле в стиле GTA: San Andreas посвящен пляжу Лос-Анджелеса, именуемому в игре Venice Beach. В торговых залах на площади 925 квадратных метров можно найти и отсылки к "Спасателям Малибу": пальмы, доски для серфинга и другие пляжные атрибуты.

"Львовский GTA" - не первый тематический магазин сети. В других городах супермаркеты оформлены, например, в космическом стиле, а также в стиле цирка, парка, рока, вестерна или хиппи.

GTA: San Andreas – популярная в середине 2000-х компьютерная игра в стиле экшн. Действия происходят в вымышленном штате Сан-Андреас, разработчики для прорисовки городов использовали локации Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса.

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Во Львове открылся супермаркет в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas. В муралах магазина дизайнеры также зашифровали намеки на известные сериалы. Смотрите на видео,...
 
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