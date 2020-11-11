ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Львицы успели съесть антилопу, не поделившись с крокодилами

12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в национальном парке Южная Луангва (Замбия). Туристы сняли на видео, как крокодилы и львы поспорили из-за добычи.

Поводом для конфликта между хищниками стала убитая львицами импала. Запах свежего мяса привлек самца, не входившего в их прайд, и крокодилов, обитавших в реке неподалеку.

Рептилии выползли на сушу и направились к месту трапезы. С другой стороны туда направился лев. Но незваные гости опоздали – львицы успели расправиться с добычей, оставив соперникам только объедки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы стали случайными свидетелями необычного спора между львами и крокодилами из-за убитой антилопы. Смотрите на видео, что смогли снять гости национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выдвинули очередной ультиматум. А если тот не сдастся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика