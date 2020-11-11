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Львицы успели съесть антилопу, не поделившись с крокодилами
12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в национальном парке Южная Луангва (Замбия). Туристы сняли на видео, как крокодилы и львы поспорили из-за добычи.
Поводом для конфликта между хищниками стала убитая львицами импала. Запах свежего мяса привлек самца, не входившего в их прайд, и крокодилов, обитавших в реке неподалеку.
Рептилии выползли на сушу и направились к месту трапезы. С другой стороны туда направился лев. Но незваные гости опоздали – львицы успели расправиться с добычей, оставив соперникам только объедки.
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Туристы стали случайными свидетелями необычного спора между львами и крокодилами из-за убитой антилопы. Смотрите на видео, что смогли снять гости национального...
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