Львицы успели съесть антилопу, не поделившись с крокодилами

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в национальном парке Южная Луангва (Замбия). Туристы сняли на видео, как крокодилы и львы поспорили из-за добычи.

Поводом для конфликта между хищниками стала убитая львицами импала. Запах свежего мяса привлек самца, не входившего в их прайд, и крокодилов, обитавших в реке неподалеку.

Рептилии выползли на сушу и направились к месту трапезы. С другой стороны туда направился лев. Но незваные гости опоздали – львицы успели расправиться с добычей, оставив соперникам только объедки.