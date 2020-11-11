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РФ и Турция создадут центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе
12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Главы Министерств обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что благодаря достигнутым лидерами Азербайджана, Армении и России
"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", – акцентировал глава ведомства.
Он также сказал, что благодаря принятому решению создать совместный мониторинговый центр станет возможно осуществлять надежный контроль за тем, чтобы стороны соблюдали режим прекращения боевых действий, это также позволить сформировать "твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".
Совместный центр будет располагаться на территории Азербайджана, он займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр также будет рассматривать жалобы и претензии, связанные с нарушениями договоренностей.
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Российско-турецкий центр по мониторингу ситуации в Карабахе будет рассматривать жалобы и претензии, связанные с нарушениями договоренностей.
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