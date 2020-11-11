В каких регионах Беларуси местные власти ввели масочный режим

Источник материала: Sputnik Беларусь

В связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой, а также пренебрежением большинством граждан средствами индивидуальной защиты, региональные власти в Беларуси вводят масочный режим. Обязательное ношение масок в ряде регионов будет необходимо при посещении публичных мест и в общественном транспорте.

Sputnik в инфографике следит за тем, какие регионы вводят на своей территории ограничительные меры.