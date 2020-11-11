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В каких регионах Беларуси местные власти ввели масочный режим
12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой, а также пренебрежением большинством граждан средствами индивидуальной защиты, региональные власти в Беларуси вводят масочный режим. Обязательное ношение масок в ряде регионов будет необходимо при посещении публичных мест и в общественном транспорте.
Sputnik в инфографике следит за тем, какие регионы вводят на своей территории ограничительные меры.
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Для предупреждения распространения COVID-19 регионы Беларуси решениями местных органов власти вводят масочный режим.
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