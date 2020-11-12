Ухудшение состояния госсектора чревато усугублением экономической ситуации

Источник материала: Ежедневник

Проблема госсектора на сегодня центральная: ухудшение состояния госпредприятий негативно влияет на всю белорусскую экономику.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на встрече «Открытый диалог: Проблемы реформирования госсектора и вызовы-2020» назвал госпредприятия тем местом, где концентрируются все финансовые потоки. По его словам, госсектор является доминирующим заемщиком в экономике.

«Обычно, когда у нас говорят о кредитах, фокусируются только на банковском секторе. Однако важная роль в качестве финансового посредника принадлежит и правительству, – заметил эксперт. – Фактически все чистые кредиторы, все, кто предоставляет ресурсы, в конечном итоге предоставили свои ресурсы для пополнения капитала в госсекторе. То есть, в том числе и за деньги домашних хозяйств были приобретены капитальные товары (станки и оборудование)».

Из этого следует, что состояние госсектора критически важно для всех остальных, подчеркнул Дмитрий Крук, так как проблемы госпредприятий мгновенно сказываются и на финансовой позиции правительства, поскольку оно основной кредитор, и на финансовой позиции банков, а через них и на домашних хозяйствах.

Если состояние госпредприятий ухудшится?

«В текущем 2020 году финансовое состояние госпредприятий, которое и до недавнего времени не было в большинстве случаев хорошим, ухудшилось радикально. Главная причина – это специфическая борьба с ковидом во втором квартале: «будем сохранять выпуск, несмотря на падение спроса», – отметил эксперт.

Экономист рассказал, что это обернулось большим количеством готовой продукции, которая осела на складах в виде запасов. На сегодня величина запасов поднялась до максимума с периода 2015-16 годов.

Крук признал, что как-то поддерживать финансовую позицию госпредприятий в период с мая по октябрь удавалось при помощи реструктуризации и «размытия» долгов. Для этого правительство во многом задействовало остатки средств на депозите в бюджете, накопленные за предыдущий год. Также интенсифицировалось и директивное кредитование.

Однако, отметил он, проблема в том, запасы в бюджете практически иссякли.

Ухудшение финансовой позиции госпредприятий – это проблема для бюджета и госдолга. Если госпредприятия ухудшают обслуживание своих долгов, автоматически это сказывается на поступлениях в бюджет, поскольку бюджет – это основной кредитор.

«И второе: все чаще заходит речь о необходимости новых вливаний, часто с мотивацией спасения предыдущих вливаний новыми. Соответственно, это означает и шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество активов. Пока это проявляется в снижении рентабельности банков, но если ситуация продолжится, это угроза платежеспособности самих банков», – отметил он.

Какой выход?

Эксперт признал, что безболезненных рецептов в данной ситуации не существует.

«Если перестать кредитовать эти предприятия, пытаясь их, тем не менее, сохранить, можно получить порочный круг», – считает он.

«Какой может быть выход? Единственный безболезненный путь – это если вдруг каким-то образом финансовое положение госпредприятий улучшится, закончится ковид, и все госпредприятий мгновенно распродадут свои запасы, находящиеся на складах, и спрос на их продукцию многократно вырастет, что понятно маловероятно», – отметил Дмитрий Крук.

По словам экономиста, в текущих условиях, когда финансовое состояние госпредприятий ухудшается, есть реальная угроза долговой и финансовой дестабилизации в стране.

«Проблема госсектора на сегодня центральная для всей экономики. Без решения ее говорить о каких-то перспективах развития почти нереально», – заключил эксперт.