Вкусно и просто. Печенье из детской смеси

Ингредиенты
|Яйца
|2 шт.
|Масло сливочное
|200 г
|Сахарная пудра
|120 г
|Мука пшеничная
|240 г
|Детская смесь
|120 г
Разбиваем в миску яйца, добавляем сахарную пудру и сухую детскую смесь, тщательно смешиваем. Растапливаем сливочное масло, добавляем к смеси, размешиваем и постепенно вводим муку.
Кладем тесто в кулинарный мешок с насадкой «звезда» и выдавливаем полосочками на застеленный бумагой противень. Если пакета или шприца нет, используем ложку. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 8–10 минут. Украшаем сахарной пудрой или растопленным шоколадом. Приятного аппетита!