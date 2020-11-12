Вкусно и просто. Печенье из детской смеси

Ингредиенты

Яйца 2 шт. Масло сливочное 200 г Сахарная пудра 120 г Мука пшеничная 240 г Детская смесь 120 г

Разбиваем в миску яйца, добавляем сахарную пудру и сухую детскую смесь, тщательно смешиваем. Растапливаем сливочное масло, добавляем к смеси, размешиваем и постепенно вводим муку.

Кладем тесто в кулинарный мешок с насадкой «звезда» и выдавливаем полосочками на застеленный бумагой противень. Если пакета или шприца нет, используем ложку. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 8–10 минут. Украшаем сахарной пудрой или растопленным шоколадом. Приятного аппетита!