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Вкусно и просто. Печенье из детской смеси

12.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Печенье из детской смеси

Фото: 1000.menu

Ингредиенты

Яйца 2 шт.
Масло сливочное 200 г
Сахарная пудра 120 г
Мука пшеничная 240 г
Детская смесь 120 г

Разбиваем в миску яйца, добавляем сахарную пудру и сухую детскую смесь, тщательно смешиваем. Растапливаем сливочное масло, добавляем к смеси, размешиваем и постепенно вводим муку.

Кладем тесто в кулинарный мешок с насадкой «звезда» и выдавливаем полосочками на застеленный бумагой противень. Если пакета или шприца нет, используем ложку. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 8–10 минут. Украшаем сахарной пудрой или растопленным шоколадом. Приятного аппетита!

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Песочное рассыпчатое печенье готовится очень быстро, имеет нежную текстуру и слегка молочный вкус. Печенье безопасно для маленьких детей, потому что отлично...
 
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