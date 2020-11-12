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Тихановская назвала Воскресенского «политическим самозванцем»

12.11.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская заявила, что ее команда и она отказываются принимать участие в каких-либо инициативах, которые пытается продвигать Юрий Воскресенский.

Тихановская отметила, что деятельность Воскресенского сводится к имитации общественно-политического диалога, что выгодно белорусским властям. 

«Режим в очередной раз предлагает беларусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого», — заявила Тихановская, сообщается в ее телеграм-канале.

Экс-кандидат в президенты отметила, что народ страны хочет настоящего диалога и ранее для его осуществления был создан Координационный совет. А сам диалог, по мнению Тихановской, возможен только после прекращения насилия, отставки Лукашенко, освобождения политических заключенных. Такие требования неоднократно выдвигались и КС, и самим народом страны, который требует их выполнения уже три месяца.

«Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные беларусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы», — подчеркнула Светлана Тихановская.

Варианты диалога и последующей передачи власти сегодня озвучил Павел Латушко. Он уверен, что диалог возможен только при участии Тихановской, Координационного совета, репрессированных политиков.

Напомним, что Юрий Воскресенский накануне заявил о создании нового учреждения, которое должно стать «оператором национального диалога от оппозиции». По его словам, с ним на контакт вышли и представители Координационного совета, которые передали предложения по Конституции, КС эту информацию сразу же опроверг.

 
 
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Светлана Тихановская заявила, что ее команда и она отказываются принимать участие в каких-либо инициативах, которые пытается продвигать Юрий Воскресенский.
 
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