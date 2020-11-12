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Новая Конституция: в Беларуси продолжают обсуждать поправки в главный закон страны
12.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Расширить полномочия депутатов и усилить самоуправление на местах. В Беларуси продолжают обсуждать конституционную реформу. Предложения от граждан собирают депутаты парламента, сообщает телеканал «МИР 24».
Так, в Минске народные избранники от Коммунистической партии организовали общественную приемную. На встрече ждут любых граждан, в том числе не членов партии, с конкретными идеями.
Жительница Минска Инна Абрамова считает, что следует говорить о повышении местного самоуправления. «Считаю, что надо пересмотреть партийную систему в стране. И нужно изменить избирательное право», – уверена женщина.
Во всех регионах продолжают работать диалоговые площадки. В обсуждениях поправок в Конституцию участвуют представители разных сфер: историки, юристы, политологи и бизнесмены. Проект главного документа страны должны
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Во всех регионах продолжают работать диалоговые площадки. В обсуждениях участвуют представители разных сфер: историки, юристы, политологи и бизнесмены.
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