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Новая Конституция: в Беларуси продолжают обсуждать поправки в главный закон страны

12.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расширить полномочия депутатов и усилить самоуправление на местах. В Беларуси продолжают обсуждать конституционную реформу. Предложения от граждан собирают депутаты парламента, сообщает телеканал «МИР 24».

Так, в Минске народные избранники от Коммунистической партии организовали общественную приемную. На встрече ждут любых граждан, в том числе не членов партии, с конкретными идеями.

Жительница Минска Инна Абрамова считает, что следует говорить о повышении местного самоуправления. «Считаю, что надо пересмотреть партийную систему в стране. И нужно изменить избирательное право», – уверена женщина.

«Мы выступаем за то, чтобы изменения действующей Конституции сохранили действующий принцип народовластия. Единственным источником власти в Беларуси был и останется народ», – подчеркнул секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.

Во всех регионах продолжают работать диалоговые площадки. В обсуждениях поправок в Конституцию участвуют представители разных сфер: историки, юристы, политологи и бизнесмены. Проект главного документа страны должны представить на 6-ом Всебелорусском собрании. Его планируют провести в начале следующего года.



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Теги: Минск
 
 
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Во всех регионах продолжают работать диалоговые площадки. В обсуждениях участвуют представители разных сфер: историки, юристы, политологи и бизнесмены.
 
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