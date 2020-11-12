Новая Конституция: в Беларуси продолжают обсуждать поправки в главный закон страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расширить полномочия депутатов и усилить самоуправление на местах. В Беларуси продолжают обсуждать конституционную реформу. Предложения от граждан собирают депутаты парламента, сообщает телеканал «МИР 24».

Так, в Минске народные избранники от Коммунистической партии организовали общественную приемную. На встрече ждут любых граждан, в том числе не членов партии, с конкретными идеями.

Жительница Минска Инна Абрамова считает, что следует говорить о повышении местного самоуправления. «Считаю, что надо пересмотреть партийную систему в стране. И нужно изменить избирательное право», – уверена женщина.

«Мы выступаем за то, чтобы изменения действующей Конституции сохранили действующий принцип народовластия. Единственным источником власти в Беларуси был и останется народ», – подчеркнул секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.