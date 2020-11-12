Когда не хватает до зарплаты. Шесть карточек, по которым сейчас можно делать покупки в рассрочку

от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев;

магазины-партнеры (9 700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (+8 п. п) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий.