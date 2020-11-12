Когда не хватает до зарплаты. Шесть карточек, по которым сейчас можно делать покупки в рассрочку

Пока не все банки, которые в конце лета приостановили выдачу карт рассрочки, вернули такую возможность клиентам. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные карты рассрочки в ноябре и ознакомился с условиями по ним. Стоит сказать, что не все банки выдают такие карты без справки о доходах.
Мы собрали карты рассрочки, которые предлагают белорусские банки. Процентная ставка по рассрочке в магазинах-партнерах должна быть беспроцентной (около 0%) либо не должна превышать 13,35% (РВСР). В обзоре не рассматривались кредитные карты, овердрафт на карту, безналичные кредиты, а также карты с грейс-периодом.
Банк, карта
Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки
Магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание
Банк ВТБ,
Черепаха
до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев
Магазины-партнеры (3 705); вне сети партнеров ставка — 13,35% (без изменений) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев
Магазины-партнеры (9 700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (+8 п. п) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий
Беларусбанк,
Магнит
от 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 4 месяцев, срок действия карты — 3 года; мани-бэк до 3% у партнеров при расчёте собственными деньгами
Магазины-партнеры (20 500); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,26% (без изменений); выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN
Белгазпромбанк,
Карта покупок
от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, срок возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами
Только в магазинах-партнерах (30 462); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9%; выпуск и обслуживание карты без комиссий
МТБанк,
Халва MIX
от 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год
МТБанк,
Халва MAX
от 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами
Магазины-партнеры (28 906); вне сети партнеров ставка — 24,92% (без изменений); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц
Банк, карта
Сумма покупок; справка о доходах; период рассрочки; магазины; ставка и срок кредитования вне партнерской сети (изменение с сентября); комиссии и обслуживание
Банк ВТБ,
Черепаха
до 5000 BYN; без справки о доходах; до 12 месяцев;
Магазины-партнеры (3 705); вне сети партнеров ставка — 13,35% (без изменений) сроком до 5 лет, период возобновляемости — 2 года; выпуск карты — бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в месяц или бесплатно, если обороты по карте или сумма среднедневного остатка не менее 300 BYN в месяц.
Банк Дабрабыт,
Смарт карта
от 500 до 20 000 BYN; без справки о доходах до 5000 BYN; до 24 месяцев;
магазины-партнеры (9 700); вне сети партнеров ставка — 27,99% (+8 п. п) сроком до 24 месяцев, период возобновляемости — 24 месяца; снятие в банкоматах банка в пределах лимита 50 BYN в месяц включено, свыше лимита и в других банкоматах — 3,5%, мин. 5 BYN; выпуск и обслуживание карты без комиссий.
Беларусбанк,
Магнит
от 50 до 10 000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 4 месяцев, срок действия карты — 3 года; мани-бэк до 3% у партнеров при расчёте собственными деньгами;
магазины-партнеры (20 500); вне сети партнеров овердрафт под 0,0001% первые 30 дней, далее — 13,26% (без изменений); выпуск карты — 4 BYN, обслуживание 1 BYN, если безналичные расходы за месяц менее 50 BYN.
Белгазпромбанк,
Карта покупок
от 200 до 1000 BYN; справка о доходах за 3 месяца; рассрочка до 5 месяцев, срок возобновляемости — 5 лет; мани-бэк 2% у партнеров при расчете собственными деньгами;
только в магазинах-партнерах (30 462); при нарушении срока погашения ставка по кредиту — 24,9%; выпуск и обслуживание карты без комиссий.
МТБанк,
Халва MIX
от 50 до 1000 BYN; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев); мани-бэк до 1% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (28 906); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание — 9,9 BYN в год.
МТБанк,
Халва MAX
от 50 до 5000 BYN; от 1 месяца и более (большинство на 2−6 месяцев), + 2 месяца к сроку рассрочки; мани-бэк до 1,5% при сумме от 5 BYN при расчете собственными деньгами;
магазины-партнеры (28 906); вне сети партнеров ставка — 24,92% (без изменений); выпуск карты на 3 года бесплатно, обслуживание 9,9 BYN в месяц или бесплатно при покупках от 300 BYN в месяц.
Что нужно знать о картах рассрочки сейчас
Месяц назад МТБанк возобновил оформление карт рассрочки «Халва» для новых клиентов. В Приорбанке, Альфа-Банке, Paritetbank и БПС-Сбербанк карты рассрочки по-прежнему не оформляются после приостановки в конце лета. Сейчас оформить такие карты можно в пяти банках;
Рассрочка по картам предоставляется в магазинах-партнерах банков. Самая крупная сеть у Белгазпромбанка (более 30 тысяч) и МТБанка (почти 29 тысяч).
С лета расширил сеть партнеров МТБанк c 27 тысяч до 29 тысяч. Банк ВТБс сентября, наоборот, «потерял» 200 магазинов-партнеров;
Совершать покупки по картам рассрочки вне сети партнеров возможно во всех банках кроме Белгазпромбанка и карты Халва MIX от МТБанка. Ставка по кредиту составит от 13,26% до 27,99%;
На покупки в рассрочку действуют ограничения по сумме. Самый низкий лимит в 1 тысячу рублей доступен в Белгазпромбанке и по карте Халва MIX от МТБанка. Оформить покупки в рассрочку на максимальные 20 тысяч рублей возможно в Банке Дабрабыт;
Что касается периода рассрочки, то по некоторым картам и магазинам доступна рассрочка до 1−2 лет. При этом рассрочки в большинстве магазинов не превышают 2−6 месяцев;
За выпуск и обслуживание карт некоторых банков предусмотрена комиссия. Среди них Беларусбанк, МТБанк и Банк ВТБ. Такие комиссии банки могут не взимать при соблюдении критериев бесплатности. Например, если сумма расходов по карте Беларусбанка составит более 50 рублей в месяц, то обслуживание карты будет бесплатным;
Если расплачиваться своими деньгами в магазинах-партнерах с помощью карт МТБанка, Беларусбанка и Белгазпромбанка, то можно получить бонус в виде мани-бэк в размере 1−3% от суммы.