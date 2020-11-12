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Новые возможности: в Минском центре трансплантологии откроют дополнительные корпуса

12.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики осваивают новые виды операций, например, пересадку конечностей. Такие возможности появятся в Минском центре трансплантологии, передает «МИР 24».

Сейчас здесь строят еще один хирургический корпус. Открытие запланировано на декабрь следующего года. Стоимость проекта 60 миллионов долларов. Корпус оснастят современным диагностическим оборудованием, также там будет около 200 мест для пациентов, три операционные, лаборатории и отделение анестезиологии для самых тяжелых случаев. Это позволит увеличить количество операций по пересадке печени, почек и легкого.

«Это позволит нам менее травматично для пациента и за более короткое время делать вот те современные операции, которые мы сегодня можем делать. Оборудование невероятно дорогое. Но благодаря тому, что сокращается время на реабилитацию, уменьшается количество осложнений у пациентов, оборудование помогает выполнять те операции, которые мы сегодня выполняем, на новом качественном уровне», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Еще один проект центра – новый корпус трансплантации костного мозга и стволовых клеток. К строительству приступят уже в декабре этого года.

На экспорте услуг в Центре трансплантологии ежегодно зарабатывают около девяти миллионов долларов. За помощью приезжают не только из соседних стран, но даже и из Японии, Израиля и США.



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В центре появятся еще один хирургический корпус и корпус трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Это позволит белорусским медикам освоить новые виды...
 
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