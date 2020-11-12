ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: для перехода на режим таргетирования инфляции пока не созданы условия

12.11.2020 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Национальный банк не будет переходить в 2021 году на режим таргетирования инфляции, сообщил член правления, начального главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга 11 ноября.

Нацбанк: для перехода на режим таргетирования инфляции пока не созданы условия

«На наш взгляд, переход на режим таргетирования инфляции преждевременен, поскольку пока еще не созданы все необходимые для этого условия — в частности, не внесены изменения в законодательство. Поэтому в следующем году мы планируем сохранить текущий режим денежно-кредитной политики — монетарного таргетирования», — сообщил Мурин.

По его словам, «пока преждевременно говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики», так как сохраняется достаточно высокая неопределенность развития ситуации в мире и, в частности, в странах — основных торговых партнерах Беларуси.

«Поэтому в принципе, наверное, будет продолжена та тактика, которая действует и в этом, и в предыдущие годы. Мы будем накануне каждого заседания правления рассматривать эту ситуацию и принимать соответствующие решения», — заявил Мурин.

Режим таргетирования инфляции предусматривает достижение цели по инфляции путем управления ожиданиями, которые складываются у экономических агентов. Нынешний режим денежно-кредитной политики — монетарного таргетирования — действует с 2015 года и предполагает достижение цели по инфляции за счет управления денежным предложением.

В октябре 2020-го, законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, создающий условия для перехода на режим таргетирования инфляции, был вынесен на общественное обсуждение.

Документ предполагает, что Основные направления денежно-кредитной политики будет утверждать Нацбанк самостоятельно по итогам обсуждения этого документа с правительством (сейчас ОНДКП ежегодно утверждает Александр Лукашенко). Также законопроект предусматривает, что Нацбанк сможет обнародовать для повышения доверия к своей политике прогнозные оценки социально-экономического развития страны (сейчас таких полномочий у него нет).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк не будет переходить в 2021 году на режим таргетирования инфляции, сообщил член правления, начального главного управления монетарной политики и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанного 10 ноября журналиста Олега Груздиловича сегодня будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика