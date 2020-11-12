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Задержанного 10 ноября журналиста Олега Груздиловича сегодня будут судить

12.11.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Задержанного 10 ноября журналиста Олега Груздиловича сегодня будут судить

Рассмотрение его административного дела должно было состояться 11 ноября, но было перенесено на следующий день.

При задержании силовики показали Груздиловичу снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был запечатлен. В тот день репортер работал по заданию редакции газеты «Народная Воля».

 
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Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская ассоциация...
 
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