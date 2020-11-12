Военные дезертиры создали самый жестокий наркокартель в Мексике. История группировки «Лос-Сетас» (видео)

Источник материала: Onliner Около 40 лет назад, в восьмидесятых годах прошлого века, криминальный мир Мексики начал переживать очередной расцвет. В этот период преступники, прежде всего связанные с наркоторговлей, стали организовываться в крупные группировки, создавая обширные сети производства, перевозки и сбыта «веществ» разного плана. Все это привело к конкуренции и повсеместным конфликтам за право контроля над территориями.

Взрывной рост наркобизнеса в Мексике отчасти был обусловлен победой американских властей над колумбийской мафией. Точнее, США смогли уничтожить каналы поставки кокаина из Колумбии в США, что привело к «безработице» среди мексиканских курьеров, которые специализировались на перевозке наркотиков. Тогда и произошел рост количества «наркобизнесменов» в Мексике, которая не смогла справиться с новой напастью, в том числе из-за высокого уровня коррупции во всех эшелонах власти.

Героин, кокаин, марихуана, синтетические наркотики — все это можно было выращивать и производить на месте — ради удовлетворения высокого спроса на эти вещества в США, наркоманы которых остались без дозы. Появлялись небольшие группировки, которые затем начали организовываться в более крупные, потом подминали под себя «средний бизнес» и так далее — все как в обычном обществе, только без антимонопольного ведомства.

Одним из крупнейших игроков стал наркокартель Гольфо, развернувшийся во всю силу под предводительством Хуана Непомусено Герры и Хуана Гарсии Абрего. Герра, родившийся в 1915 году, занимался бутлегерством еще в 1930-е, потом следовал новым трендам, но в целом он был темной лошадкой и за свою жизнь ни разу не получил реальный срок. Куда более молодой Абрего начинал свою карьеру в 1970-х курьером, амбиции которого постепенно росли. Благодаря этому позже он получил «признание», оказавшись первым наркобароном в списке десяти самых разыскиваемых ФБР преступников — к концу 1980-х — началу 1990-х под его патронажем границу Мексики и США пересекало около 300 тонн кокаина ежегодно.



Хуан Гарсия Абрего. Фото: San Antonio Express-News

Постепенно Герра и Абрего отошли от дел. Абрего слишком мозолил глаза американским властям. Согласно подсчетам Управления по борьбе с наркотиками, проведенным в 1994-м, ежегодно наркобарон получал от своего бизнеса около $10 млрд, он организовал целую сеть коррумпированных чиновников в Мексике и США. В 1995 году Абрего был арестован, а затем экстрадирован в Штаты. А Герра попросту стал слишком стар. Картель Гольфо возглавил молодой Осиэль Карденас Гилиен.

На фоне бесконечно растущей конкуренции возникла необходимость защищать свои «инвестиции» и «активы». Часто для этого годились бандиты «от народа» — обычные преступники с «уличной» подготовкой, — но лишь до поры до времени из-за их низкой квалификации и большой текучки (в случае с нарковойнами это слово означало нечто иное, чем «увольнение по соглашению сторон» или «за прогулы»). Эффективнее было взять на работу профессионалов, а не готовить все новых солдат при помощи иностранных инструкторов.

Точную дату рождения «Лос-Сетас» назвать сложно. Разные источники указывают различные точки отсчета. Есть мнение, что все началось с отставного лейтенанта мексиканской армии Рубена El Chato Салинаса, которого Гильен нанял в качестве своего телохранителя. Однако чаще основателем «Лос-Сетас» называют Артуро Гусмана Десену. Молодой на тот момент парень (он родился в 1976 году) служил в элитном спецподразделении Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE, теперь Cuerpo de Fuerzas Especiales), в числе задач которого была и борьба с наркоторговлей.

Артуро Гусман Десена

Будучи военным, Десена начал подрабатывать на картель Гольфо. Очевидно, ему предлагали лучшие условия, а заодно деньги и власть, поэтому в 1996 или 1997 году он уволился в запас, а Гилиен стал его основным работодателем. Впечатлившись навыками Артуро, а также из-за страха за свою жизнь плюс желания усилить позиции Гильен заявил, что ему нужны лучшие бойцы. «Такие есть только в армии», — последовал ответ.

Это не было преградой, и Десена в кратчайшие сроки переманил в свой новый отряд 34 сотрудника из спецподразделений — то были дезертиры, готовые поступиться честью и моралью ради бонусов (и, как выяснилось позже, возможности не ограничивать себя в насилии над другими).

К 1999 году, когда непрекращающаяся война за территории между кланами перешла в жесткую фазу, в отряде насчитывалось примерно 40 элитных бойцов GAFE в званиях от солдата до лейтенанта. Десена же фигурировал под позывным Z-1 — отсюда возникло и название группы — «Лос-Сетас».



Члены группы «Лос-Сетас» и их вооружение. Фото: borderlandbeat.com

Глава Гольфо постепенно давал «зетам» все больше власти, расширяя их полномочия, и картель оказался на вершине пирамиды — внизу остались как другие кланы, так и власти. Они не могли противостоять подготовленным боевикам, не знающим ограничений, наркомафия превосходила их как в финансовом плане, так и в военном.

Иерархия начала постепенно меняться в 2002 году. Тогда Десена и шестеро других высокопоставленных функционеров «Лос-Сетас» были убиты, позже был арестован главарь Гольфо Осиэль Карденас Гильен. Это произошло весной 2003 года после ожесточенной перестрелки между военными и солдатами «Лос-Сетас». Но Карденас был экстрадирован в США лишь в 2007-м, где его приговорили к 25 годам без права на досрочное освобождение.



Процесс транспортировки Карденаса в США в 2007 году. Фото: Mexico Attorney Generals Office/AP

«Лос-Сетас» возглавил Эриберто Ласкано, также выходец из спецподразделения GAFE. Примерно к этому моменту в армию «Лос-Сетас» входило уже более 300 высококвалифицированных военных, а власти назвали группу «самым грозным эскадроном смерти в истории организованной преступности Мексики». Ласкано действовал под позывными Z-3 и El Lazca (Антонио Лусио Моралеса Бетанкура с позывным Z-2 арестовали еще в 2001-м).

У Ласкано, кстати, было и другое прозвище — El Verdugo («Палач»), которое он заработал за чрезвычайную жестокость: его фишкой были изощренные пытки, Z-3 также ввел «моду» на обезглавливание жертв. Впрочем, именно благодаря жестокости «Лос-Сетас» наводила страх не только на обычных людей, но и на другие наркокартели.

Эриберто Ласкано

Ласкано избрал не совсем привычную в этих краях стратегию: вместо попыток договориться с другими он действовал максимально жестко, заставляя перейти под свой контроль с помощью силы. То есть отряд киллеров пугал других киллеров до такой степени, что последние клялись ему в верности. И именно жестокость стала для Ласкано ключом к власти: даже его противники считали, что картелю Синалоа (теперь крупнейший картель на территории Мексики) может противостоять только он — вопросов, кто преемник, не возникло.

К 2007 году «Лос-Сетас» формально оставалась в подчинении у картеля Гольфо, несмотря на то что по объемам выручки, количеству членов и влиянию уже превосходила «материнскую компанию». Однако это не устраивало верхушку «Лос-Сетас», которая начала активнее перетягивать одеяло на себя, захватывая все больше инициативы. Следующие три года прошли в постоянных внутренних конфликтах, победителем из которых вышли «Лос-Сетас». В 2010-м боевики стали самостоятельной группировкой, под контролем которой находилось в два раза больше мексиканских территорий, чем у конкурентов, а также часть соседней Гватемалы. Велась нарковойна, и в ней за передел влияния боролись картели Синалоа, Гольфо, «Лос-Сетас» и множество менее крупных организаций.

Правда, к этому времени «Лос-Сетас» растеряла профессиональных военных, и их нехватку компенсировали сверхжестокостью. В 2010 году случилась резня в Сан-Фернандо — тогда было обнаружено массовое захоронение с 72 безымянными мигрантами. В «Лос-Сетас» боялись, что они пополнят армию Гольфо. В 2011 году произошла вторая резня в Сан-Фернандо. На этот раз жертвами стали 192 человека — вновь из-за возможной связи с Гольфо.



Третий слева — Сальвадор Альфонсо Мартинес, кличка Ardilla. Его называли «вдохновителем» бойни в Сан-Фернандо. Фото: pri.org, Alfredo Estrella

В том же году «зеты» организовали поджог казино в крупном мексиканском городе Монтеррей — погибли 52 человека. В 2012 году «Лос-Сетас» спровоцировали беспорядки в одной из тюрем ради освобождения 30 членов группировки — 44 человека погибли. Примерно через год на обочине дороги неподалеку от Монтеррей были обнаружены 49 обезглавленных тел — предполагалось, что это жертвы войны с Синалоа. «Лос-Сетас» «работали» даже в Гватемале — здесь были убиты 27 фермеров. Это лишь несколько примеров жестокости картеля.

Несколько наемных убийц рассказывают о своей работе. В сети можно найти видео с реальными последствиями действий картеля, однако по этическим причинам мы их не публикуем.

Однако одновременно со стремительно растущим влиянием («зеты» активничали также в США, Европе, Венесуэле и Африке) и «диверсификацией бизнеса» (появились пиратские DVD и другие «почти законные» направления) группировка «Лос-Сетас» столкнулась с проблемами управления тем огромным монстром, которым стала. Империя начала трещать по швам, началась быстрая фрагментация картеля.

Способствовало этому и убийство Эриберто Ласкано в 2012 году. Также, чтобы не создавать иллюзии касательно безнаказанности наркокартелей, отметим, что власти вступили в активную фазу войны против преступников. Кроме того, администрация Барака Обамы ввела санкции против «Лос-Сетас», которая попала в перечень особо опасных организаций наравне с «Братским кругом», «Ямагути-гуми» и «Каморрой».



Фото: Seguridad y Defensa, Daniel Perales

Лидером на короткое время стал Мигель Тревиньо Моралес, Z-40, который по традиции «Лос-Сетас» отличался жестокостью в высшей степени. Считается, что именно он положил начало войне с картелем Гольфо в ряде регионов Мексики, похитив 16 членов банды и убив их в 2010 году. Его обвиняли в откровенной нелояльности своему бывшему боссу — Ласкано, а когда Моралес занял его место, выяснилось, что новый глава даст своему предшественнику фору в кровожадности.



Омар Моралес. Фото: Edgard Garrido/Reuters/CBC

Однако этого было недостаточно, чтобы удержаться на вершине горы, тем более что большинство из первых 34 «зет» к этому времени были арестованы или убиты, а Штаты к тому же назначили награду в $5 млн за информацию о Моралесе. Поэтому в 2012 году его арестовали, власть перехватил его младший брат Омар (Z-42), но и он долго не продержался, в 2015 году оказавшись в руках полиции.



В определенный момент «Лос-Сетас» контролировали значительную часть мексиканского рынка наркотиков, зона их влияния была огромной (отмечена красным). Фото: Stratfor.com

Эпоха доминирования «Лос-Сетас» завершилась, хотя остатки наркоимперии все так же опасны и продолжают действовать. Подконтрольные территории разобрали другие группировки, они же используют подходы, внедренные «Лос-Сетас». Сейчас картель, созданный из военных дезертиров, иногда появляется в новостях, однако чаще всего в качестве примера особой жестокости.

Источники: CNN , La Jornada , PRX , The Guardian , BBC , Council on Foreign Relations , The Sydney Morning Herald , Insight Crime , Latin One , Mexico: Narco-Violence and a Failed State?

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