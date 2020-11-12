Разве это сложно? Как заменяют автомобильное стекло профессионалы и как можете сделать вы

Источник материала: Onliner Течь сквозь уплотнитель автомобильного стекла — дело пренеприятнейшее. Особенно зимой. Кто сталкивался — сможет рассказать немало веселых историй, как вначале снимал скребком корку льда с внешней стороны лобового, а потом — с внутренней. Если дождь протекает через стекло, рекомендуют его переклеить. Как именно это осуществить, советуют эксперты обучающего проекта TrueGarage.

Работа профессионалов

В качестве образца выступает Chrysler Voyager. У этой машины визуально нет никаких проблем с остекленением: ни сколов, ни течей, ни ржавчины на стыке металл — стекло. Операцию над задним стеклом проводят для демонстрации.





В первую очередь снимают крепление щетки стеклоочистителя. Далее — внутреннюю обшивку крышки багажника. Это необходимо, чтобы отключить датчики и провода. В нашем случае речь о контактах, обеспечивающих подогрев. Для лобового стекла — снять накладки стоек, декоративную резинку, демонтировать зеркало заднего вида, датчики (света и дождя), отключить провода обогрева, камеры, антенны.





На специальное шило надевают специальную струну. И пробивают им слой старого клея. Подчеркивают: это самый опасный момент в работе. Неверное движение — и стекло может треснуть. Прокол нужно сделать ровно посередине клеевого слоя. Чуть ближе к кузову — велика вероятность повредить ЛКП, ближе к стеклу — чревато трещиной.









Струной перерезают клей с помощью пилящих движений. Одному человеку тут не справиться. Помощнику мастера приходится работать, сидя в багажнике. Сама струна от трения разогревается до такой температуры, что порой заметен дым.











Наконец стекло срезано и снято. Сотрудники СТО демонстрируют остатки клея и срез. Как подчеркивали ранее, он должен быть сделан посередине клеевого слоя.









Остатки клея срезают специальной стамеской: как с кузова, так и со стекла. И вновь говорят об аккуратности и профессиональном подходе, чтобы не поцарапать инструментом поверхности.







Если на этом этапе обнаруживают коррозию в месте шва, то продолжать нет смысла: вначале нужно устранить ржавчину.

Далее следует обработка химсоставами. По очереди наносят: обычный стеклоомыватель, Activator — обезжириватель и Primer — грунтовку. Ждут высыхания.













С помощью пневмопистолета наносят клей на стекло. По форме слой должен выглядеть как пирамида. Дешевые и низкокачественные составы легко определить по тому, что «гребень» заваливается на бок. Следовательно, плотность клея недостаточна. Из-за этой особенности в слое может образоваться воздушный пузырь.











На внешней стороне клея оставляют ограничители. Стекло не должно слишком плотно прилегать к металлу кузова. Как говорят, «должно играть».





С момента нанесения клея до его схватывания проходит не более 10 минут. За это время необходимо установить стекло, аккуратно прижать (но не перестараться), закрепить клейкой лентой. Скотч используется специальный, обыкновенный канцелярский или строительный для этих целей не подходит. Последние варианты могут растянуться, клей усядется, и стекло ляжет неравномерно. Итогом могут стать уже озвученные не раз последствия — трещины и коррозия металла.









Время дополнительного крепления клейкой лентой зависит от клея. Есть варианты, застывающие за полчаса (самые дорогие), за час, за сутки (наиболее распространенные).





В финале подключают электрооборудование (обогрев в нашем случае), устанавливают на месте элементы обшивки.

Любительский подход

Из описанного выше можно сделать вывод, что процесс замены стекла довольно трудоемкий, требующий навыка и профессионального оборудования. На одном столе мы собрали все инструменты и составы, которые использовали. Примерная оценка данного набора — около 5000 у. е.





В то же время в автомагазинах есть специальные наборы для замены стекол. Показывают один из таких — брендированный производителем Lada. Можно сказать, в наборе есть все необходимое, только в малых объемах и в бюджетном качестве. Технология та же, главное не забыть отключить провода.





Вновь напоминают: без аккуратного подхода миниатюрный набор может и не пригодиться. Потому как критически важный момент — первый прокол старого слоя клея. При небрежном подходе стекло попросту треснет. При работе с ножом легко можно порезать стойки или торпедо.





Юлия, глава СТО и партнер обучающего проекта TrueGarage, обращает внимание:

— Скрывать нечего, на всем постсоветском пространстве нет специализированных курсов по замене автостекла. Все специалисты станций — самоучки с полученным за годы работы опытом.

— Замечу, в Европе уплотнители и молдинги по периметру стекла выбрасывают вместе с замененным стеклом. В наших странах эти элементы стараются сохранить. Они недешевые. Существует пять стандартных видов уплотнителя. Но есть и немало моделей, на которые можно установить только оригинальные «подложки» (BMW, Geely, Suzuki, Toyota Land Cruiser). Цены на них доходят до 200 долларов за комплект для одного стекла.









Лобовое стекло можно назвать связующим элементом несущей конструкции кузова или добавочным ребром жесткости: «От правильной склейки ветрового стекла зависят многие вопросы безопасности. Например, подушка после взрыва должна остановиться на стекле, а человек — на подушке. Если использовался клей низкого качества, подушка может выбить стекло. Что будет с водителем или пассажиром, лучше не представлять. Кроме того, правильность склейки стекла не дает передним стойкам сложиться внутрь при перевороте машины».





Безусловно, многое зависит и от качества самого стекла. Бюджетные варианты являются таковыми не из-за того, что продавец скинул цену, а потому что в производстве использовали более дешевые материалы. Подбор лобового стекла обсудим с экспертами обучающего проекта TrueGarage в следующем материале серии.



