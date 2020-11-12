﻿ Совладелец «Уралкалия» готов помочь с учебой отчисленным в Беларуси студентам. 21.by
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Совладелец «Уралкалия» готов помочь с учебой отчисленным в Беларуси студентам

12.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совладелец «Уралхима» и «Уралкалия», уроженец Минска Дмитрий Мазепин заявил о готовности содействовать учебе в России отчисленных за протесты белорусских студентов.

«Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться», — сказал Мазепин.

Впрочем, речь идет далеко не обо всех студентах.

«Нас интересует талантливая молодежь, которая желает учиться и развиваться. И нам безразличны ее политические взгляды, главное, чтобы ребята впоследствии работали в интересах отечественных компаний», -пояснил Мазепин, уточнив, что поддержку могут оказать 200 студентам с лучшими результатами в учебе из числа отчисленных.

Расходы на оплату учебы будут покрыты за счет Российско-белорусского делового совета

«Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра», — утверждает Мазепин.

В августе Мазепин выступил с обращением к Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппозицией. Тогда же Мазепин призвал белорусов создать комитет национального спасения страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Совладелец «Уралхима» и «Уралкалия», уроженец Минска Дмитрий Мазепин заявил о готовности содействовать учебе в России отчисленных за протесты белорусских...
 
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