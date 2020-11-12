Литва требует от Беларуси информацию об аварии на БелАЭС

Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел Литвы передало властям Беларуси ноту с требованием предоставить официальную информацию об инциденте, произошедшем на Белорусской атомной станции.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что "для Литвы и всего международного сообщества важно руководствоваться официальной и подкрепленной фактами информацией о ситуации на Белорусской атомной электростанции". Поэтому от МИД Беларуси ждут оперативного ответа "по поводу произошедшего инцидента, его причин и влияния на процесс запуска атомной электростанции и обеспечение ядерной безопасности".

В ноте также отмечается важность обеспечения культуры безопасности на БелАЭС и повторяется призыв к Беларуси приостановить запуск станции до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности, экологические требования и рекомендации процесса стресс-тестирования.

Как сообщалось, на БелАЭС была прекращена выработка электроэнергии из-за поломки оборудования. В частности речь шла о некоем сгоревшем трансформаторе.