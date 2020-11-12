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Обязательный масочный режим вводится в Шумилинском и Миорском районах с 12 ноября

12.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 12 ноября в Шумилинском и Миорском районах Витебской области с учетом эпидемиологической обстановки вводится масочный режим. Соответствующее решение приняли местные райисполкомы, пишет TUT.BY


Фото: Reuters

Решением с 12 ноября вводится режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на объектах и в организациях всех форм собственности.

В документе уточняется, что к ним относятся торговые объекты, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт, в том числе автомобили такси.

Организация и непосредственный контроль за использованием средств защиты органов дыхания возложена на руководителей объектов, организаций всех форм собственности.

Напомним, ранее обязательный масочный режим был введен на Гомельщине, в Бобруйске, после — в Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском и Чериковском, Полоцком и Новополоцком районах.

По данным на 11 ноября, в Беларуси с начала пандемии выявлено 109 357 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки — 1057 инфицированных. 10 ноября было зафиксировано 1038 случаев.
 
 
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С 12 ноября в Шумилинском и Миорском районах Витебской области с учетом эпидемиологической обстановки вводится масочный режим. Соответствующее решение приняли...
 
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