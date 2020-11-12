Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси пройдет онлайн и будет бесплатной

Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Минске с 16 по 22 ноября. В этом году большинство мероприятий Недели пройдет онлайн. Все материалы Недели останутся в интернете, чтобы к ним можно было обращаться и после ивента. Участие в GEW Belarus 2020 будет бесплатным.





Тема Недели — «Бизнес в эпоху перемен». Программа будет состоять из стримов выступлений спикеров, онлайн-конференций, воркшопов, лекций, круглых столов, дискуссий и возможностей для нетворкинга. Расписание стримов и регистрация на сайте gew.by .

Среди спикеров GEW Belarus члены Координационного совета Ольга Ковалькова, Алесь Алехнович, Таня Маринич, Максим Богрецов, Ольга Шпарага, Павел Данейко, Дмитрий Крук, а также международные эксперты — профессор Сергей Гуриев, представитель высокого уровня премьер-министра Польши по вопросам Govtech Юстина Орловска, советник по цифровизации правительства Эстонии Мартен Каеватс, советник министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило.

Специальный гость церемонии открытия Всемирной недели предпринимательства 16 ноября — лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская. Она обратится к предпринимателям со словами поддержки и будет готова ответить на вопросы предпринимателей.

Присылайте вопросы заранее до 13 ноября — в социальных сетях с хэштегом #вопросСветлане_gewbelarus или на почту [email protected] Организаторы GEW Belarus выберут самые актуальные и важные вопросы, на которые ответит Светлана Тихановская 16 ноября в прямом эфире.

GEW — это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей для роста компаний и экосистемы.