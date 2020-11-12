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Mercedes-AMG GT оказался быстрее Porsche Panamera на Нюрбургринге

12.11.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Установлен очередной рекорд «Северной петли» Нюрбургринга, где автопроизводители годами «оттачивают» повадки шасси своих моделей. На этот раз звание рекордсмена вернул себе пятидверный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.


Новый рекорд установлен в категории «executive cars» (представительские автомобили). За рулем AMG GT 63 S 4Matic+ инженер-разработчик отделения Mercedes-AMG Дэмиан Шафферт проехал круг трассы за 7 минут 27,8 секунды, что без малого на 2 секунды быстрее предыдущего достижения, которое минувшим летом на свой счет записал другой лифтбек немецкой марки — обновленная Porsche Panamera.


Отметим, что два года назад Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ уже признавался самым быстрым четырехместным серийным автомобилем Нюрбургринга — осенью 2018 года он оказался на 2,3 секунды медленнее.


В Mercedes утверждают, что лифтбек выехал на рекордный заезд в заводской спецификации (но с гоночным водительским сиденьем) — с четырехлитровым битурбо-V8, развивающим 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, полным приводом, электронноуправляемым задним дифференциалом, подруливающей задней осью и шинами Michelin Pilot Sport Cup2, которые доступны покупателям GT 63 S 4Matic+ в качестве опции.

 
 
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Установлен очередной рекорд «Северной петли» Нюрбургринга: на этот раз звание рекордсмена вернул себе пятидверный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.
 
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