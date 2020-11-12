Девушка показала, какой была в школе, и люди не верят глазам. Ведь это сказка про «гадкого утёнка»

Источник материала: Tut.by

Пользовательница сайта Reddit показала людям, как выглядела в школе, и удивила всех. Комментаторы смотрят на снимки и не могут понять, как девушка могла так сильно измениться всего за несколько лет, рассказывает Medialeaks.ru





Обычно люди получают новую внешность с помощью пластики, но автор поста с ником Dumbbelle не прибегала к помощи хирургов. В юности девушка была неформалкой и, чтобы доказать это, показала фото, сделанное в 2005 году для выпускного альбома.

— Я была готом в седьмом классе, панком в восьмом классе и «этим» в начале девятого класса. Затем я перешла на более женственную/зрелую версию эмо и к десятому классу стала «нормальной», — объяснила Dumbbelle.





Когда девушке сказали, что ее фото из юности напоминает им про Аврил Лавин — известную канадскую поп-панк певицу, она стала это отрицать.

— Я считала, что Аврил Лавин — позерша, лол. Я любила настоящий панк и хардкор и была в восторге от The Devotchkas (американская уличная панк-группа из четырех человек).

Девушка уточнила, что сейчас не понимает своего стиля, но оказалось, что и у нее были поклонники. В комментариях появилась девушка, которая уже видела Dumbbelle раньше.





Но больше всего людей удивило актуальное фото автора поста, которым она поделилась под постом.

Из подростка-неформала она выросла в миловидную девушку с длинными волосами, и ее внешность восхитила всех.



