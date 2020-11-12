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Переобуйтесь пораньше: ГАИ рассказала, что происходит с летней резиной зимой

12.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Переобуйтесь пораньше: в ГАИ рассказали, что происходит с летней резиной зимой

В Беларуси законодательно закреплена обязанность езды на зимних шинах с 1 декабря по 1 марта, в этот период отсутствие зимней резины на автомобиле чревато для водителей административным взысканием, напомнила на радио Sputnik представитель Минской областной ГАИ, старший инспектор отделения агитации и пропаганды Ирина Сапунова. 

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Однако сейчас при первых заморозках (минувшей ночью температура местами достигала 2 градусов мороза) водителям рекомендовано переобуть свои авто, не дожидаясь установленного законодательством срока, сказала собеседница.

"При нулевой температуре на дорожном покрытии образуется гололедица, а летняя резина "дубеет" и перестает выполнять свои функции", ― сказала представитель ГАИ.

По сути, слишком жесткие для низких температур летние шины плохо цепляются даже за вполне шершавый асфальт, езда на такой резине становится опасной.

Собеседница Sputnik также напомнила об основных правилах ― как подготовить автомобиль, даже новый, к холодному сезону.

В частности, представитель ГАИ посоветовала отрегулировать фары так, чтобы светотеневая граница была в норме, проверить исправность аккумулятора и тормозной системы, при необходимости поменять колодки и тормозную жидкость, убедиться в исправности щеток на лобовом стекле, проверить систему отопления автомобиля и систему охлаждения, при необходимости заменить масло, добавить в стеклоомыватель "зимнюю" жидкость.

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Теги: Минск
 
 
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