Закон о здравоохранении: медработники имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства

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Символично, что в разгар второй волны пандемии слово взяли именно медики. Представители профессии, чьей обязанностью является спасение жизней и здоровья, высказывают возмущение происходящим и требуют соблюдения законодательства. К слову, защита профессиональной чести и достоинства закреплена в соответствующем законе.

«Медицинские, фармацевтические работники при осуществлении своих должностных обязанностей имеют право на:

обеспечение условий труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о труде;

защиту профессиональной чести и достоинства;

присвоение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем профессиональных знаний и практических навыков;

повышение квалификации и переподготовку за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также за счет средств нанимателей и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;

страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанной с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, которое осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

создание медицинских, фармацевтических общественных объединений в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь».