|
Закон о здравоохранении: медработники имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства
Источник материала: Onliner
Символично, что в разгар второй волны пандемии слово взяли именно медики. Представители профессии, чьей обязанностью является спасение жизней и здоровья, высказывают возмущение происходящим и требуют соблюдения законодательства. К слову, защита профессиональной чести и достоинства закреплена в соответствующем законе.
«Медицинские, фармацевтические работники при осуществлении своих должностных обязанностей имеют право на:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символично, что в разгар второй волны пандемии слово взяли именно медики. Представители профессии, чьей обязанностью является спасение жизней и здоровья,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)