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Закон о здравоохранении: медработники имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства

12.11.2020 09:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Символично, что в разгар второй волны пандемии слово взяли именно медики. Представители профессии, чьей обязанностью является спасение жизней и здоровья, высказывают возмущение происходящим и требуют соблюдения законодательства. К слову, защита профессиональной чести и достоинства закреплена в соответствующем законе.

«Медицинские, фармацевтические работники при осуществлении своих должностных обязанностей имеют право на:

  • обеспечение условий труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о труде;
  • защиту профессиональной чести и достоинства;
  • присвоение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем профессиональных знаний и практических навыков;
  • повышение квалификации и переподготовку за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также за счет средств нанимателей и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;
  • страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанной с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, которое осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
  • создание медицинских, фармацевтических общественных объединений в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
  • иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь».

 
 
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Символично, что в разгар второй волны пандемии слово взяли именно медики. Представители профессии, чьей обязанностью является спасение жизней и здоровья,...
 
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