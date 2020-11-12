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Мужчина уехал на внедорожнике и пропал. Через пять дней его нашли мертвым (обновлено)

12.11.2020 09:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

38-летний житель Бобруйска Игорь Никитин уехал из дома на своем Mitsubishi Pajero с литовским номером 7 ноября. Первое время отвечал на звонки, потом перестал брать трубку. А на сегодня телефон уже не в сети. Мужчину ищут родные, милиция, добровольцы. Жена говорит, что накануне у него было подавленное состояние, вызванное, возможно, проблемами в бизнесе.

Супруга Игоря рассказала Onliner, что он уехал 7 ноября примерно в 15:00. До этого переживал из-за каких-то сложностей в бизнесе: он пытался заниматься грузоперевозками в Литве, но из-за вируса сейчас все сложно. Обмолвился, что собирается вроде бы ехать к другу, но до него так и не добрался. На звонки отвечал до 17:00, но ничего толком не сообщал. Потом шли только гудки вызова. Мессенджер показывал, что абонент в сети, но не читает сообщения. А потом, похоже, трубка села.

На телефоне Игоря есть программа, позволявшая жене отслеживать локацию, но он ее отключил. Последняя точка — район 1-й поликлиники в Бобруйске 8 ноября в 8:40.

Милиция и поисковики прошерстили места, где мог оказаться мужчина, но безуспешно.

Мужчина уехал на внедорожнике и пропал. Через пять дней его нашли мертвым (обновлено)

«Ангел» публикует описание машины и приметы человека.

Мужчина уехал на внедорожнике и пропал. Через пять дней его нашли мертвым (обновлено)

Рост — 175 см, плотное телосложение, глаза карие, волосы темные. Был одет в черный спортивный костюм (мастерка с капюшоном), темно-синюю куртку, коричневые ботинки.

Мужчина уехал на внедорожнике и пропал. Через пять дней его нашли мертвым (обновлено)

Тех, кто что-то знает о нем или видел машину, «Ангел» просит выйти на связь: +375 33 666-60-03.

Дополнено

Вчера вечером не назвавшийся человек позвонил на короткий номер "Ангела" сообщил, что Игорь Никитин погиб. Информация подтвердилась. Обстоятельства произошедшего поисковики не разглашают.

 
 
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38-летний житель Бобруйска Игорь Никитин уехал из дома на своем Mitsubishi Pajero с литовским номером 7 ноября. Первое время отвечал на звонки, потом перестал брать трубку. А...
 
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