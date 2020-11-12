BMW показала предсерийный образец нового электрического скутера

Источник материала: Tut.by

Отделение BMW Motorrad еще в 2017 году представила свое видение электрического скутера будущего — Concept Link. Его идею продолжает показанный накануне в рамках корпоративного мероприятия #NEXTGen 2020 прототип Definition CE 04, который уже в скором времени должен превратится в серийную модель.





Основной акцент разработчики сделали на необычном дизайне скутера — особенностями Definition CE 04 являются плоское сиденье, устремленная вверх по диагонали передняя часть, длинная колесная база и приземистый и вытянутый корпус, в нижней части которого располагается тяговая батарея. Пространство между ней и сиденьем отдано под подсвечиваемый вещевой бокс с расположенной по правому борту крышкой.





По словам создателей, Definition CE 04 это транспортное средство и коммуникационное устройство одновременно. Привычных приборов у скутера нет, а вся необходимая информация выводится на 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, совместимой со смартфонами.





Привод у скутера на заднее колесо с помощью зубчатого ремня, но отдачу электромотора и дальность хода в BMW по-прежнему не называют. Сообщается лишь, что это индивидуальное транспортное средство для городских жителей, которые ежедневно проезжают около 12 км.





И хотя Definition CE 04 пока что имеет предсерийный статус, баварцы обещают, что он едва ли будет сильно отличаться от скутера, который поступит в продажу. Точные сроки рыночного дебюта электроскутера не называются — по неофициальным данным, серийная версия появится в 2021 году.