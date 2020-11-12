ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW показала предсерийный образец нового электрического скутера

12.11.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отделение BMW Motorrad еще в 2017 году представила свое видение электрического скутера будущего — Concept Link. Его идею продолжает показанный накануне в рамках корпоративного мероприятия #NEXTGen 2020 прототип Definition CE 04, который уже в скором времени должен превратится в серийную модель.


Основной акцент разработчики сделали на необычном дизайне скутера — особенностями Definition CE 04 являются плоское сиденье, устремленная вверх по диагонали передняя часть, длинная колесная база и приземистый и вытянутый корпус, в нижней части которого располагается тяговая батарея. Пространство между ней и сиденьем отдано под подсвечиваемый вещевой бокс с расположенной по правому борту крышкой.


По словам создателей, Definition CE 04 это транспортное средство и коммуникационное устройство одновременно. Привычных приборов у скутера нет, а вся необходимая информация выводится на 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, совместимой со смартфонами.


Привод у скутера на заднее колесо с помощью зубчатого ремня, но отдачу электромотора и дальность хода в BMW по-прежнему не называют. Сообщается лишь, что это индивидуальное транспортное средство для городских жителей, которые ежедневно проезжают около 12 км.


И хотя Definition CE 04 пока что имеет предсерийный статус, баварцы обещают, что он едва ли будет сильно отличаться от скутера, который поступит в продажу. Точные сроки рыночного дебюта электроскутера не называются — по неофициальным данным, серийная версия появится в 2021 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в рамках корпоративного мероприятия BMW #NEXTGen 2020 прошла премьера прототипа Definition CE 04, который уже в скором времени должен превратится в серийную модель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц Чарльз готовится заменить Елизавету II и уже планирует первые реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика