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Белорусские дизайнеры и бренды, которые пострадали из-за политики. Рассказываем, где купить обновки
Источник материала: Tut.by
Лучшая помощь творческому человеку — это помощь кошельком. Как обновить гардероб и помочь отечественным дизайнерам, расскажет фэшн-редактор, Екатерина Гордеева.
Белорусская мода — уникальное явление. У нас нет сильных школ, готовящих первоклассных специалистов, и сформированного рынка, где можно строить серьезный бизнес. В силу общественного опыта, когда годами на первом плане стоят потребности в еде и безопасности, понимание ценности творчества разрушается — оно становится ненужным. Те немногие, кто в таких условиях решился развивать свой бренд, делают это из любви к ремеслу и веры, что когда-нибудь «большая мода» придет и к нам.
Происходящее в Беларуси уже затормозило развитие модной индустрии и вскоре откинет назад неокрепший рынок дизайна. В условиях политических репрессий и набирающего силу экономического кризиса, мода долго существовать не может. Многие дизайнеры уже приняли решение приостановить работу, некоторых вынудили это сделать. Поэтому, отправляясь на шопинг, присмотритесь к этим маркам: у них вы не только найдете много классных вещей, но и внесете свой вклад в копилку национальной солидарности.
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