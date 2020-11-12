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Белорусские дизайнеры и бренды, которые пострадали из-за политики. Рассказываем, где купить обновки

12.11.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучшая помощь творческому человеку — это помощь кошельком. Как обновить гардероб и помочь отечественным дизайнерам, расскажет фэшн-редактор, Екатерина Гордеева.

Белорусская мода — уникальное явление. У нас нет сильных школ, готовящих первоклассных специалистов, и сформированного рынка, где можно строить серьезный бизнес. В силу общественного опыта, когда годами на первом плане стоят потребности в еде и безопасности, понимание ценности творчества разрушается — оно становится ненужным. Те немногие, кто в таких условиях решился развивать свой бренд, делают это из любви к ремеслу и веры, что когда-нибудь «большая мода» придет и к нам.
Так, вопреки всему, у нас появились крутые дизайнеры, которые создают качественный и креативный продукт. И сегодня им нужна наша поддержка.

Происходящее в Беларуси уже затормозило развитие модной индустрии и вскоре откинет назад неокрепший рынок дизайна. В условиях политических репрессий и набирающего силу экономического кризиса, мода долго существовать не может. Многие дизайнеры уже приняли решение приостановить работу, некоторых вынудили это сделать. Поэтому, отправляясь на шопинг, присмотритесь к этим маркам: у них вы не только найдете много классных вещей, но и внесете свой вклад в копилку национальной солидарности.

Бренд KRS

Дизайнер бренда, Ксения Романова, была задержана в машине такси после мирной акции протеста. Девушку осудили сразу по двум статьям: за участие в несанкционированной акции и неповиновение сотрудникам милиции. Хотя, по словам друзей дизайнера, никто из пассажиров такси не оказывал сопротивления, в суде доказать этого не удалось. Итог: двадцать суток заключения.

На данный момент Ксения отбывает наказание, но оставить предзаказ на понравившуюся вещь можно в инстаграме бренда.

На что обратить внимание:

Бренд придется по вкусу ценителям комфорта. У Ксении большой выбор разнообразных худи. Принтованных:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лучшая помощь творческому человеку - это помощь кошельком. Как обновить гардероб и помочь отечественным дизайнерам, расскажет фэшн-редактор, Екатерина Гордеева.
 
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