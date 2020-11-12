Как выбрать зимнюю куртку? Пять простых правил, о которых забывают

Источник материала: Tut.by

В примерочной кажется, что вещь идеальна, а уже через неделю мы жалеем, что ее купили. Знакомо? Уверены, что да. И если с блузкой или бюстгальтером эта проблема мелочная, то с верхней одеждой дела обстоят иначе. Денег на ее смену не напасешься. В преддверии сезона LADY напоминает пять простых вопросов, которые стоит себе задать в примерочной. Ответив на них, вы с умом купить зимнюю куртку.



Фото: unsplash.com

1. Где вы нашли эту куртку?

Чем ближе к зиме, тем больше в инстаграме и других соцсетях предлагают купить одежду к сезону. И это даже не бесит: среди предложений есть действительно достойные и красивые модели. Вот только стоит не упускать из виду, что точно такую же рекламу показывают не только вам, но и еще тысячам девушек из Беларуси. Скорее всего, кто-то из них точно купит эту же куртку.

Если ваш выбор пал на очень приметную модель, стоит подумать, готовы ли вы встретить своего «двойника». И если в Минске шанс не так велик, то в городах поменьше он возрастает. Советуем вместо того, чтобы сразу покупать разрекламированный и броский товар, попробовать поискать что-то похожее, но самостоятельно. Кстати, десять раз подумайте насчет ярких моделей. Да, они выглядят эффектно, но не устанете ли вы от них через неделю? Вероятно, лучше поэксперементировать с эффектными аксессуарами.

2. Как проходит ваш день?

Куртка — вещь, которая будет на вас зимой постоянно, поэтому важно хорошо подумать, будет ли она удобна в бытовых ситуациях. В магазине всегда кажется, что ради красивой вещи мы стерпим все, но затем, чертыхаясь в тесной кабинке общественного туалета, проклинаем свои решения. Если вы действительно часто попадаете в такие ситуации, берите не очень громоздкую и длинную куртку, чтобы не мучиться с ней. Сильно короткую не стоит брать: здоровье тоже важно. Но помните: людям, которые носят деловые костюмы, лучше брать куртку подлиннее.

Другие моменты в дизайне тоже имеют значение. Например, наличие больших карманов — в них удобно носить перчатки и мелочи вроде проездного, чтобы не лазить за ними в сумку каждый раз. Хорошо, если в куртке предусмотрен удобный капюшон: он может усилить защиту шапки в морозный день и спасет шею от продуваний (если он не съемный). Не забудьте прикинуть, как смотрится надетый капюшон при примерке — эта деталь может испортить все впечатление от куртки.

3. Что в составе куртки?

Дорогую вещь хочется относить как минимум два сезона, поэтому синтетики не стоит бояться: она делает натуральные материалы более износостойкими. К тому же добавление искусственных волокон позволяет куртке не так мокнуть от дождя и снега. Однако важно, чтобы натуральных материалов все-таки было большинство, иначе вещь не будет «дышать», а вы, соответственно, будете «преть» в ней.

Если вы не любитель потеть в автобусе, то отдельно обратите внимание на состав подкладки. Старайтесь искать модели, где кроме полиэстера будет что-то натуральное. А вот флиса по возможности лучше избегать — да, он мягкий, но может электризоваться.

4. А какой у нее наполнитель?

Наполнитель — тоже важная часть куртки, это то, что вас греет. Вариантов здесь несколько: натуральный пух, ненатуральный синтепон и другие искусственные материалы (это может быть и изософт, и файбертек, и холлофайбер — по сути все очень близко). С такими европейскими зимами, как сейчас, на пуховики можно и не тратиться: с ними может быть много проблем. Они медленно сохнут после стирки, могут скататься, если куртка набита цельно, а не сегментами.



Фото: unsplash.com

Впрочем, с синтепоном может произойти то же самое: материал дешевый, от этого быстро теряет свойства. А вот другие искуственные материалы можно брать смело — пару сезонов они точно выдержат и согреют вас получше синтепона.

5. С чем вы будете носить куртку?

Не спешите оценивать куртку по вашему образу, в котором вы его меряете. Сегодня вы, допустим, в брюках. Уверены ли вы, что с миди-юбкой вещь будет выглядеть так же хорошо? Вспомните и то, какую обувь вы обычно носите. Все это вроде бы простые и понятные истины, но мы часто их забываем, когда впечатлены своим отражением в зеркале.

Если уж очень хочется выбрать необычную модель (например, с расклешенным низом, наподобие юбки), вспомните, в каком состоянии ваша куртка с прошлого сезона. В хорошем? Тогда сможете брать ее на смену, когда новая покупка не будет смотреться с «низом» образа.

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