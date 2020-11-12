В центре Минска достраивают дом с грифом «Для служебного пользования». Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В центре Минска, на пересечении улиц Коллекторной и Шорной, почти достроили многоэтажный дом для работников Министерства иностранных дел Беларуси и структур Управления делами президента. Показываем, как выглядит стройка с грифом «Для служебного пользования».





Решение о возведении на этом пятачке дома с подземной стоянкой приняли еще в 2018 году с согласия Александра Лукашенко. Тогда же стало известно, что тут построят дом для работников МИДа.

А в декабре 2019 года Мингорисполком выделил земельный участок площадью 0,53 гектара под строительство этого дома. Это будет двухподъездный каркасник на 9−10 этажей и 92 квартиры. Вот как он выглядит сейчас:













Но в итоге жить в этом доме будут не только работники МИДа. Как рассказали информированные источники, для сотрудников Министерства иностранных дел тут выделено около 40 квартир, а еще около 50 — для работников структур, подчиненных Управлению делами президента. Жилье им всем не дарят, а продают.









Документ о строительстве помечен грифом «Для служебного пользования». Закончить строительство изначально планировали 7 ноября 2020 года, но недавно сроки перенесли на декабрь. Судя по темпам работ, новых переносов не потребуется.









Реализует проект «Минскстрой». Дом был включен в инвестпрограмму Минска на 2019 год. Его сметная стоимость — 17,6 млн рублей. Правда, в инвестпрограмме Минска на 2020 год этого дома уже нет.