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В центре Минска достраивают дом с грифом «Для служебного пользования». Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
В центре Минска, на пересечении улиц Коллекторной и Шорной, почти достроили многоэтажный дом для работников Министерства иностранных дел Беларуси и структур Управления делами президента. Показываем, как выглядит стройка с грифом «Для служебного пользования».
Решение о возведении на этом пятачке дома с подземной стоянкой приняли еще в 2018 году с согласия Александра Лукашенко. Тогда же стало известно, что тут построят дом для работников МИДа.
А в декабре 2019 года Мингорисполком выделил земельный участок площадью 0,53 гектара под строительство этого дома. Это будет двухподъездный каркасник на 9−10 этажей и 92 квартиры. Вот как он выглядит сейчас:
Документ о строительстве помечен грифом «Для служебного пользования». Закончить строительство изначально планировали 7 ноября 2020 года, но недавно сроки перенесли на декабрь. Судя по темпам работ, новых переносов не потребуется.
Реализует проект «Минскстрой». Дом был включен в инвестпрограмму Минска на 2019 год. Его сметная стоимость — 17,6 млн рублей. Правда, в инвестпрограмме Минска на 2020 год этого дома уже нет.
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Дом начали строить в начале года на улице Коллекторной. Достроят уже в декабре.
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