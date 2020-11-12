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Отчисленные за участие в протестах студенты смогут продолжить учебу в России и Украине

12.11.2020 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: charter97.org

В России об том заявил председатель делового совета, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, в Украине – министерство образования.

В Российско-белорусский деловой совет, созданный в 2012 г. Торгово-промышленной палатой, входят «Ростех», Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ и другие компании. Уроженец Беларуси Мазепин возглавляет его.

Дмитрий Мазепин объяснил инициативу желанием помочь белорусским студентам, которых отчислили из вузов за участие в протестных акциях, пишет Коммерсантъ. По его мнению, лучше, если они будут обучаться в Москве или Санкт-Петербурге, чем в Литве или Польше. Студентов с «хорошими достижениями» совет готов поддержать материально. «Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра»,— заявил бизнесмен.

О готовности принять белорусских студентов, вынужденных прервать учебу на родине из-за активной гражданской позиции, заявило и Минобразования Украины. Украинские вузы смогут принять их в случае, если документы будут поданы до 15 декабря, сообщает Радио Свобода.

Министерство образования Украины сообщает, что может принять отчисленных белорусских студентов в свои вузы. Для этого нужно подать документы до 15 декабря. 

 
 
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В России об том заявил председатель делового совета, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, в Украине – министерство образования.
 
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