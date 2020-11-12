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Отчисленные за участие в протестах студенты смогут продолжить учебу в России и Украине
12.11.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: charter97.org
В России об том заявил председатель делового совета, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, в Украине – министерство образования.
В Российско-белорусский деловой совет, созданный в 2012 г. Торгово-промышленной палатой, входят «Ростех», Сбербанк, ВТБ, ЛУКОЙЛ и другие компании. Уроженец Беларуси Мазепин возглавляет его.
Дмитрий Мазепин объяснил инициативу желанием помочь белорусским студентам, которых отчислили из вузов за участие в протестных акциях, пишет
О готовности принять белорусских студентов, вынужденных прервать учебу на родине из-за активной гражданской позиции, заявило и Минобразования Украины. Украинские вузы смогут принять их в случае, если документы будут поданы до 15 декабря, сообщает
Министерство образования Украины сообщает, что может принять отчисленных белорусских студентов в свои вузы. Для этого нужно подать документы до 15 декабря.
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В России об том заявил председатель делового совета, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, в Украине – министерство образования.
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