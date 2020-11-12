США пригрозили Китаю санкциями из-за отстранения депутатов в Гонконге

Источник материала: АФН

Китай «грубо нарушил» международные обязательства по Гонконгу, когда отстранил четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета региона, сказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«[Принцип] «одна страна — две системы» теперь просто фиговый листок, прикрывающий усиливающуюся однопартийную диктатуру Коммунистической партии Китая в Гонконге», — заявил О'Брайен.

Он добавил, то США «продолжат использовать все свои возможности <...> для выявления и наказания лиц, ответственных за уничтожение свободы Гонконга».

Накануне власти Гонконга дисквалифицировали четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

О решении было объявлено сразу же после принятия в Китае новой резолюции, которая утверждает патриотизм в качестве обязательного требования ко всем членам парламента автономного региона.

Так, депутаты, которые продвигают идею независимости Гонконга или поддерживают ее, «немедленно потеряют свою квалификацию», говорится в резолюции, пишет CNN. Документ дает право местным властям самостоятельно, без обращения в суд, отстранять депутатов, не соответствующих новому условию.

Остальные оппозиционеры после отстранения депутатов в знак протеста подали в отставку. Всего у оппозиции было в парламенте 19 из 70 мест.

В конце июня в Гонконге вступил в силу Закон об обеспечении национальной безопасности, принятый властями Китая. Он предусматривает создание в автономном регионе Комитета нацбезопасности, подчиняющегося властям КНР, а также вводит максимальное наказание в виде пожизненного заключения для тех, чьи действия направлены на подрыв власти.

В Белом доме заявили, что при помощи этого закона власти Китая «собираются захватить Гонконг», и в начале июля президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга. Документ предполагает введение ограничений в отношении компаний и людей, которые участвовали в разработке и принятии закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге.

В августе Минфин США ввел санкции против 11 должностных лиц континентального Китая и Гонконга. В санкционный список также попала глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

В Гонконге в ответ обвинили США в «двойных стандартах». В правительстве региона заявили, что Вашингтон использует Гонконг как пешку для «вопиющего и варварского» вмешательства во внутренние дела Китая.