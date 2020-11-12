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Оппозиция Армении не смогла провести заседание для отставки Пашиняна

12.11.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, сообщил депутат фракции партии «Процветающая Армения» Геворк Петросян.

Как сообщает News.am, заседание было назначено на 20:00 по местному времени, на нем должен был обсуждаться вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Однако для кворума не хватило трех участников.

Представитель одной из партий попросил разойтись демонстрантов у здания парламент, чтобы обеспечить безопасность и исключить провокации.

Ранее, оппозиция заявила, что Пашинян должен добровольно сообщить о своей отставке до полуночи: «Либо премьер-министр в течение сегодняшнего дня должен подготовить текст о своей отставке и уйти, либо Национальное собрание в ближайшие часы созовет внеочередное заседание, на котором будет решен вопрос отставки главы правительства».

 
 
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Оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, сообщил депутат фракции партии «Процветающая Армения» Геворк Петросян.
 
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