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СМИ допустили отказ Трампа признать поражение после пересчета голосов

12.11.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Несколько помощников действующего президента США Дональда Трампа полагают, что он может перестать оспаривать итоги выборов в суде, однако все равно откажется признать их честными.

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News, передает РБК.

«Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: «Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю», — заявил один из советников президента.

Другой советник отметил, что после судебных разбирательств и пересчета голосов Трамп, скорее всего, «пойдет на уступку», пишет NBC News. «Он признает результаты и заявит, что мы никогда не узнаем, насколько они верны», — считает он.

В то же время некоторые из помощников Трампа по-прежнему верят в его возможную победу, однако их число постепенно уменьшается, отмечает канал. «Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю», — заявил один из его помощников.

По информации NBC News, некоторые сторонники Трампа советуют ему продумать дальнейшую стратегию на случай проигрыша. В частности, его советники полагают, что Трамп позиционирует себя как «ключевой лидер оппозиции» и не будет публично исключать возможности баллотироваться в президенты через четыре года.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого числа избирателей, проголосовавших по почте, часть бюллетеней попала в избирательные комиссии уже после завершения голосования. В результате подсчет голосов затянулся.

Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ уже сообщили, что выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден.

Трамп не признает итогов голосования и заявил о многочисленных нарушениях со стороны демократов. Он настаивает на пересчете голосов в ряде штатов, в которых отрыв между кандидатами минимален.

 
 
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Несколько помощников действующего президента США Дональда Трампа полагают, что он может перестать оспаривать итоги выборов в суде, однако все равно откажется...
 
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