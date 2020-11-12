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В Берлине появилось альтернативное посольство Беларуси

12.11.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Через дорогу от здания белорусского посольства в Берлине появился деревянный вагончик с прикрепленным к нему шестиметровым флагштоком, на котором развевается бело-красно-белый флаг - символ протестов в Беларуси.

Живущие в Берлине белорусские активисты называют этот домик-прицеп из светлых досок с плоской крышей и раздвижными застекленными дверями альтернативным посольством свободной и демократической Республики Беларусь в Германии.

За неполные два месяца они провели здесь более сорока акций солидарности с протестующими единомышленниками на родине, передает DW.

Активисты говорят, что никакой заметной реакции со стороны официального посольства на такое соседство до сих пор нет - ни позитивной, ни негативной. Но организаторы альтернативного посольства не исключают, что белорусские спецслужбы пытаются изгнать их оттуда: после того, как вагончик стал информационным центром белорусской диаспоры, им вдруг заинтересовались "анонимные клиенты из интернета" и некоторое время настойчиво пытались арендовать его у владельца.

 
 
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Через дорогу от здания белорусского посольства в Берлине появился деревянный вагончик с прикрепленным к нему шестиметровым флагштоком, на котором развевается...
 
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