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Футболиста обязали выплатить брестскому «Динамо» 125 тысяч евро. Клуб хотел 700 тысяч

12.11.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет по статусу и переходам футболистов Белорусской федерации футбола частично удовлетворил иск брестского «Динамо» к бывшему защитнику клуба Александру Павловцу, пишет SPORT.TUT.BY



Игрок вступил в переговоры с российским «Ростовом» без разрешения брестчан, что запрещалось контрактом с «Динамо».

В итоге Павловец перешел в «Ростов», а действующие чемпионы Беларуси оценили ущерб из-за досрочного расторжения контракта в 700 000 евро, который решили взыскать с игрока.

В АБФФ решили, что клуб имеет право на компенсацию, но сумму ее посчитали завышенной. В итоге защитнику придется заплатить бывшему клубу 125 000 евро. Крайний срок — 7 декабря 2020 года.
 
 
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Комитет по статусу и переходам футболистов Белорусской федерации футбола частично удовлетворил иск брестского «Динамо» к бывшему защитнику клуба Александру...
 
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