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Жителя Светлогорска будут судить за посты в Telegram

12.11.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29-летнего жителя Светлогорска, который работал мастером компьютерной техники в торговом центре в Мозыре, собираются судить за посты в телеграм-чатах. Ему грозит до трех лет лишения свободы.



Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет reform.by

По данным следствия, мужчина 11 августа написал в местном телеграм-чате несколько сообщений, направленных на «дестабилизацию общественного порядка»: инструкции по организации акций, блокировке дорог, нападению на милиционеров, созданию засад. При этом сам он не собирался принимать в этом участия, писал сообщения, находясь в Мозыре на работе.



Мужчину разыскали, несмотря на то, что в Telegram он использовал вымышленное имя. На допросах он якобы сказал, что написал сообщения на эмоциях, «ляпнул глупость», не собирался предпринимать активных действий, а если бы кто-то решил последовать его призывам, он попытался бы его отговорить.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
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29-летнего жителя Светлогорска, который работал мастером компьютерной техники в торговом центре в Мозыре, собираются судить за посты в телеграм-чатах. Ему грозит до...
 
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