Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ

reform.by . Об этом сообщается на сайте ФХБ, пишет





Официальная причина увольнения — окончание срока действия контракта. Председатель ФХБ Дмитрий Басков выразил благодарность Бережкову за «плодотворную работу» и укрепление имиджа беларусского хоккея, продвижение национального чемпионата.





«Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта», — сказал Басков.





В августе Владимир Бережков высказался в соцсетях о ситуации в Беларуси, резко осудив насилие против граждан.



