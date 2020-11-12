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Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ
Источник материала: Партизан
Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков уволен со своей должности, которую занимал с 2018 года.
Об этом сообщается на сайте ФХБ, пишет
Официальная причина увольнения — окончание срока действия контракта. Председатель ФХБ Дмитрий Басков выразил благодарность Бережкову за «плодотворную работу» и укрепление имиджа беларусского хоккея, продвижение национального чемпионата.
«Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта», — сказал Басков.
В августе Владимир Бережков высказался в соцсетях о ситуации в Беларуси, резко осудив насилие против граждан.
«Никогда на моей памяти так не дышала страна, разгоняя миллионами сердец по всему миру биения надежд и тревоги. … Сейчас внутри себя однозначно каждый принимает сторону: в ладу он с собой или вгоняет в сон разум, жив он духом или в заботе только о теле. Меня не били, но безвинная кровь соотечественников и показательные пытки извращенцев от власти толерантности в здравом уме вызвать не могут», — заявил тогда Бережков в
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Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков уволен со своей должности, которую занимал с 2018 года.
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