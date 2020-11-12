ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году

reform.by Картель также снизил на 300 тыс. баррелей в сутки прогноз роста спроса на 2021 год. Потребность в основном сырье вырастет на 6,2 млн баррелей в сутки, пишет





На изменение оценок повлияли новые ограничительные меры, которые вводятся развитыми странами на фоне второй волны пандемии.





Предложение нефти от стран вне ОПЕК также уменьшится. Картель ухудшил оценку на 60 тыс. баррелей в стуки. Страны вне организации в этом году в среднем предложат рынка на 2,4 млн баррелей меньше, чем в 2019-м. Прирост предложения от них в 2021 году оценивается в 950 тыс. баррелей в сутки.





Предварительные данные ОПЕК показывают, что в сентябре запасы нефти в странах ОЭСР снизились на 15,3 млн баррелей и составили 3,16 млрд баррелей, что на 237,1 млн больше, чем год назад и на 211,9 млн баррелей больше среднепятилетнего значения.





ОПЕК оценивает спрос на нефть стран картеля в 2020 году в 22,1 млн баррелей в сутки, что на 7,2 млн баррелей меньше, чем год назад. В 2021 году он вырастет до 27,4 млн баррелей в сутки.