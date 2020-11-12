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На белорусской границе закрыты 9 пунктов пропуска — виноват коронавирус

12.11.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска. Причиной этого стало распространение COVID-19, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.



На белорусско-польской границе закрыты пункты пропуска Песчатка и Домачево, на границе с Литвой — Видзы и Лоша. Больше всего закрытых пунктов на белорусско-украинской границе — Томашовка, Олтуш, Невель, Верхний Теребежов, Глушкевичи.

Кстати, на границе с Латвией оба пункта пропуска работают в прежнем режиме, передает "Еврорадио".
 
 
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На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска. Причиной этого стало распространение COVID-19, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
 
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