|
На белорусской границе закрыты 9 пунктов пропуска — виноват коронавирус
Источник материала: Партизан
На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска. Причиной этого стало распространение COVID-19, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
На белорусско-польской границе закрыты пункты пропуска Песчатка и Домачево, на границе с Литвой — Видзы и Лоша. Больше всего закрытых пунктов на белорусско-украинской границе — Томашовка, Олтуш, Невель, Верхний Теребежов, Глушкевичи.
Кстати, на границе с Латвией оба пункта пропуска работают в прежнем режиме, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска. Причиной этого стало распространение COVID-19, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)