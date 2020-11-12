На белорусской границе закрыты 9 пунктов пропуска — виноват коронавирус









На белорусско-польской границе закрыты пункты пропуска Песчатка и Домачево, на границе с Литвой — Видзы и Лоша. Больше всего закрытых пунктов на белорусско-украинской границе — Томашовка, Олтуш, Невель, Верхний Теребежов, Глушкевичи.



