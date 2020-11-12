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Главный внештатный инфекционист Минска присоединился к Координационному совету
Источник материала: Навiны
Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней Белгосмедуниверситета Никита Соловей присоединился к Координационному совету (КС) по урегулированию политического кризиса в стране.
«Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти, — говорится в
«Моя цель — помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — заявляет Никита Соловей.
Ранее главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома
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Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней...
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