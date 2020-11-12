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В Ашхабаде установили 15-метровый золотой памятник алабаю
Источник материала: Навiны
Золотой памятник алабаю — разновидности среднеазиатской овчарки — появился в Ашхабаде.
Пятнадцатиметровый монумент установлен в центре круговой развязки в новом квартале на западе столицы Туркменистана.
Как сообщает государственное агентство
Туркменский алабай является национальным достоянием. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных из Туркменистана запрещен.
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Золотой памятник алабаю — разновидности среднеазиатской овчарки — появился в Ашхабаде.
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