В Ашхабаде установили 15-метровый золотой памятник алабаю

Золотой памятник алабаю — разновидности среднеазиатской овчарки — появился в Ашхабаде.





Пятнадцатиметровый монумент установлен в центре круговой развязки в новом квартале на западе столицы Туркменистана.

Как сообщает государственное агентство «Туркменистан сегодня» , инициатором установки памятник выступил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

Туркменский алабай является национальным достоянием. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных из Туркменистана запрещен.