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В Ашхабаде установили 15-метровый золотой памятник алабаю

12.11.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Золотой памятник алабаю — разновидности среднеазиатской овчарки — появился в Ашхабаде.

В Ашхабаде установили 15-метровый золотой памятник алабаю

Пятнадцатиметровый монумент установлен в центре круговой развязки в новом квартале на западе столицы Туркменистана.

Как сообщает государственное агентство «Туркменистан сегодня», инициатором установки памятник выступил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

Туркменский алабай является национальным достоянием. Без официального разрешения вывоз чистокровных животных из Туркменистана запрещен.

 
 
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Золотой памятник алабаю — разновидности среднеазиатской овчарки — появился в Ашхабаде.
 
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