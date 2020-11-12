Принц Чарльз готовится заменить Елизавету II и уже планирует первые реформы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Чарльз уже готовится сменить на посту королеву Елизавету II: 71-летний наследник даже не скрывает намерений реформировать королевский уклад под себя.

В коридорах дворца уже ходят слухи о том, что королева приняла решение отойти от дел весной 2021 года, когда отметит 95-й день рождения. А пока ее сын "находится на низком старте" и в любую минуту готов подхватить семейную эстафету и занять королевский трон.

Как сообщило издание US Weekly, принц Чарльз развил небывалую активность и готовится стать королем: наследник даже не скрывает, что хочет внести особенные изменения в дворцовую жизнь.

Например, отец принцев Гарри и Уильяма хочет сократить количество работающих членов монаршей семьи до прямой линии преемственности.

"Это все, о чем он грезил всегда - он уверен, что это его неотъемлемое право, а королева просто не может лишить его этой возможности", - рассказал источник издания.

Следующими претендентами на трон считается принц Уильям и его дети, после - принц Гарри и его сын, хотя после "Мегзита" его присутствие в списке лишь условно. Ранее ходили слухи, что королева решила не отдавать трон сыну и подумывает передать его старшему внуку.

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