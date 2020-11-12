Как «Минск-Мир» изменился за год. Видео с квадрокоптера

Источник материала: Onliner

В начале 2015 года белорусы узнали, что у столицы будет свой «Минск-Мир». Презентовали проект как всегда красиво и вдохновляюще: ну кто откажется, чтобы в городе появился фантастический международный финансовый центр, красивые офисные здания, современное жилье и социальная инфраструктура. Впрочем, само строительство началось со штамповки «бетонометров» — высотки растут одна за одной, поражая воображение темпами: там, где еще вчера был пустырь, сегодня настоящий лес. Компания-застройщик в течение года снимала с квадрокоптера изменения, происходящие в новом квартале, и в итоге презентовала ролик.

Отметим, что долгожданный международный финансовый центр — точнее, самое начало работ на площадке — можно видеть на 0:55, справа от «Волны», «Марин» и «Жемчужин». Официальный старт работам был дан 20 апреля 2020 года, но пока значительных изменений не замечено.